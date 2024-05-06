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巴拿馬總統大選結果將出爐 選民關心經濟和打擊貪腐

中央社／ 巴拿馬市5日綜合外電報導

巴拿馬總統大選今天投票結束後，官員開始計票工作，這是場激烈的競爭，眾人將注意力集中於藏身尼加拉瓜大使館、尋求政治庇護的前總統馬丁內利身上。

民調機構認為，這次8位候選人勢均力敵，新領導人將面臨消彌社會分歧，以及重獲對政治腐敗感厭倦的選民信心等艱鉅任務。

經過數週以來充滿雷鬼歌曲和流行藝人特色的競選造勢，預計有超過300萬名選民將決定誰最有能力來解決巴拿馬迫切的經濟議題、打擊貪腐，並恢復巴拿馬投資避風港的美譽。

前部長穆里諾（Jose Raul Mulino）在民意調查中領先，他原是前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）2024大選的副手人選，但在馬丁內利被判犯下洗錢罪，且因上訴失敗喪失參選資格後，穆里諾取而代之成為右翼「實現目標」（Realizing Goals）總統參選人。

穆里諾承諾將帶來繁榮，並讓馬丁內利免除牢獄之災。目前人在尼加拉瓜駐巴拿馬市大使館內的馬丁內利，在選舉中發揮關鍵作用。

尼加拉瓜提供馬丁內利政治庇護，但巴拿馬當局禁止他離境。穆里諾在投票之後前往大使館拜訪馬丁內利。

許多巴拿馬民眾湧入投票所投下一票，稱他們主要疑慮之一就是貪腐問題。

其他候選人方面，第2次參選總統的候選人魯（Romulo Roux）、前總統陶瑞賀士（MartinTorrijos）在民調中交替排名第2和第3；緊隨其後的是也曾在上屆參選的隆巴納（Ricardo Lombana）和現任副總統卡里索（Jose Gabriel Carrizo）。

依巴拿馬的選舉規則無須舉行第2輪決選，因此今天的投票結果將決定勝負，預料結果將在數小時內出爐，當選人將於7月1日就職，任期5年。

目前估計沒有任何政黨能夠贏得立法機關的控制權；國會有885個席位可供競選。

大使館 巴拿馬 投票

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