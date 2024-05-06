美澳菲在台灣南方巴丹島軍演 防台海或南海衝突

中央社／ 巴丹島5日綜合外電報導

美國軍事媒體「星條旗」（Stars and Stripes）報導，美國、菲律賓及澳洲部隊今天在台灣南方菲國島嶼進行演習，以防台灣或南海爆發衝突時，可能需要執行此類任務。

「星條旗」指出，駐紮夏威夷的美國陸軍第25步兵師（25th Infantry Division）76名部隊人員今天早上與10幾名澳洲軍人，在菲律賓及台灣本島間的呂宋海峽（Luzon Strait）卡拉顏島（Calayan Island）聚集。

這些部隊搭乘美國陸軍第25戰鬥航空旅（25thCombat Aviation Brigade）駕駛的UH-60黑鷹直升機（Black Hawk）及CH-47支努克式直升機（Chinook），往北飛行至離台灣南方不到200公里的菲律賓巴丹島（Batan）。

據報導，上述直升機降落在當地波爾德灣（BoulderBay）旁草地上，與一天前就已抵達的35名菲律賓部隊人員會師。

巴丹島與附近數個島嶼毗鄰銜接菲律賓海與南海的巴士海峽（Bashi Channel），中國與菲律賓在內許多鄰國在南海存在領土爭端。

「星條旗」報導，巴士海峽是中國海軍通往台灣東岸和太平洋的航線，也是美軍從關島（Guam）前往台灣的潛在中繼站。

美國陸軍上尉希普利（Mike Shipley）在巴丹島上告訴「星條旗」：「我們的主要目標是繼續與我方夥伴整合，包括菲律賓及澳洲。有一天，我們可在戰場上與這些夥伴並肩作戰。」

美國 菲律賓 黑鷹直升機

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