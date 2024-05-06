國會改選前哨戰／地方選舉連敗 英相恐面臨逼宮

英國二日地方選舉結果陸續揭曉，首相蘇納克的保守黨連番吞敗。在野黨工黨籍倫敦市長卡恩贏得創紀錄第三任期，另在西密德蘭，工黨市長候選人帕克意外險勝保守黨市長史屈特。路透報導，工黨在市長、地方議會選戰再傳斬獲，執政黨受重創，可能鼓動新一波要求蘇納克下台的聲浪。

英國預期今年稍晚舉行國會改選，這次地方選舉被視為前哨戰。五十三歲的卡恩得票率逾四成三，以約十個百分點差距輕取保守黨的霍爾，一如預期撲滅保守黨二○一六年以來奪回英國首都的希望。帕克則以○點三個百分點、一五○八票差距驚險擊敗執政黨對手。

工黨黨魁施凱爾說，西密德蘭的結果超乎黨內預期，各地民眾受夠保守黨亂局，投給工黨求改變。卡恩則說，倫敦過去八年在保守黨執政下逆勢前進，工黨準備好以施凱爾為首執政，「蘇納克是時候給公眾選擇（機會）」。

美聯社報導指出，保守黨雖在部分市長選戰勝出，西密德蘭的敗仗恐讓保守黨下議員更擔心自己連任失利；蘇納克正被黨內不同派系施壓要更右傾或往中間走，不排除遭黨內逼宮。

保守黨在曼徹斯特、利物浦、約克郡等地關鍵選戰失利。分析家預期，保守黨恐迎來逾四十年來最慘澹選舉結果。英國政治學者柯蒂斯說，若從此次地方選舉顯示的投票傾向推估，工黨在下半年大選的總票數可能領先保守黨九個百分點。

這次改選的包括英格蘭一○七個地方議會超過二千席，以及大倫敦地區、大曼徹斯特地區、第二大城伯明罕所在的西密德蘭等十一個市長。根據英國廣播公司（ＢＢＣ）五日即時彙整的開票結果，保守黨失守逾四七○個地方議席；三大黨戰果分別為工黨一一五八席、自由民主黨五二二席、保守黨五一五席。