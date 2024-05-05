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尼泊爾新鈔上「地圖將納爭議領土」 恐引發與印度外交摩擦

中央社／ 新德里5日專電

尼泊爾宣布發行新版百元紙鈔，紙鈔上的新版尼泊爾地圖納入與印度之間的爭議領土，有可能再次引發兩國之間的外交摩擦。

尼泊爾通訊暨資訊科技部長夏瑪（Rekha Sharma）3日宣布，尼泊爾中央銀行已獲得內閣授權，把新版尼泊爾地圖印到新版百元紙鈔上。

新版尼泊爾地圖納入與印度存有爭議的卡拉攀尼（Kalapani）、林匹雅-杜拉（Limpia-Dhuraa）和李普勒克（Lipulekh）；這3片區域的面積約335平方公里，現由印度實際控制，劃入北阿坎德省（Uttarakhand）管轄。

目前尼泊爾通行的百元紙鈔上的地圖是舊版，不包括這3片區域。

2020年6月，尼泊爾國會通過認可新版地圖的憲法修正案，尼泊爾與印度之間的關係一度因此陷入緊張。

4日下午在奧里薩省（Odisha）與學者對話時，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）回應，印度與尼泊爾一直有就邊界問題進行交涉，尼泊爾的單方面措施無法改變地面上的現實。

這項領土爭端源自英國殖民印度時代。尼泊爾與英國發生戰爭後，尼泊爾國王1815年與代表英國的東印度公司簽署蘇加里條約（Treaty of Sugauli），把這3塊土地割給英國，併入英屬印度。

印度獨立後，主張繼承英國殖民時代的領土，因此尼泊爾與印度對相關領土一直存有主權爭議。

2020年5月，印度曾在李普勒克啟用一條朝聖用的新道路，遭尼泊爾以侵犯主權為由提出外交抗議。

印度 地圖 尼泊爾

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