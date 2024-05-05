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超過6千場軍方會議被看光？德軍認視訊會議軟體有漏洞：24小時內修復

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超過6千場軍方會議被看光？德軍認視訊會議軟體有漏洞：24小時內修復

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
德國「時代週報」網站4日報導，由於視訊會議軟體Webex安全漏洞，使德軍恐有超過6000場會議能被取得，其中還包括一些機密會議。路透
德國「時代週報」網站4日報導，由於視訊會議軟體Webex安全漏洞，使德軍恐有超過6000場會議能被取得，其中還包括一些機密會議。路透

德國「時代週報」網站（Zeit Online）4日報導，由於視訊會議軟體Webex安全漏洞，德軍恐有超過6000場會議能被取得，包括一些機密會議，只要輸入幾個簡單的關鍵字就能找到。德軍表示，注意到安全漏洞後已在24小時內修正。德軍此前曾發生烏克蘭戰爭的機密談話遭到竊聽，外洩到俄羅斯社群媒體網站。

「時代週報」報導指出，他們能在Webex使用簡單的關鍵字搜尋並取得德國陸軍會議，「超過6000場會議能在網路上找到」，其中一些會議本屬機密。涉及的敏感議題包括烏克蘭呼籲提供的遠程金牛座（Taurus）飛彈和網路戰。

報導說，由於線上設計防護薄弱，甚至缺乏密碼保護，很容易找到德軍的線上會議室。「時代週報」還找到了德國空軍司令格哈茲（Ingo Gerhartz）的線上會議室。

「時代週報」表示，他們聯繫軍方徵求評論後，軍方才察覺到這些安全漏洞。據報，這個安全問題是由網路倡議人士Netzbegruenung率先發現。

一名德國陸軍發言人向法新社證實，陸軍Webex網站存在的安全漏洞引起他們注意後，已在24小時內修復。發言人補充：「不可能有與會者不知情和未經授權狀況下參加會議的情況。因此，任何機密內容都無法從會議外洩。」

德國 網路

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