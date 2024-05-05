慶祝東正教復活節 澤倫斯基籲烏克蘭國民團結祈禱、普亭紅蠟燭未發言

今天是東正教復活節，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲國民為彼此和戰場前線的軍人祈禱，他還說上帝「肩上披著烏克蘭國旗」，祂將帶領生命戰勝死亡。

路透社報導，在一段上傳至通訊軟體Telegram的影片中，澤倫斯基身穿烏克蘭傳統刺繡衫和招牌卡其長褲，他說道：「讓我們互相祈禱，當我們緊緊相依，對彼此而言就不再是陌生人。」

澤倫斯基站在烏克蘭首都基輔擁有千年歷史的聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）前方說了這番話。他並提到，烏克蘭為了戰勝，如今已跟俄羅斯鏖戰802天。

包括烏克蘭與俄羅斯東正教會在內的東正教基督徒在今天慶祝復活節，多數西方教會已於3月31日過節。

在俄國首都莫斯科，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天也跟眾多信徒參加由俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）帶領的復活節儀式。基里爾堅定支持普亭以及俄國對烏克蘭開戰。

影片顯示，普亭身穿黑西裝、白襯衫，打了一條暗紅色領帶，現身莫斯科救世主大教堂（Christ theSaviour Cathedral），身旁是莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin），兩人手中都拿著一支點燃的紅蠟燭。

在這場從昨晚持續到今晨的傳統儀式中，普亭數度在胸口劃十字。

當基里爾喊道「基督復活了」，普亭和其他信眾一同回說「祂確實復活了」，除此之外普亭並未發言。