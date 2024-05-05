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習近平隔5年踏上歐洲 分析指歐中歧見「是一張很長的清單」：難化解歧見

中央社／ 台北5日電
經濟學人刊登法國總統馬克宏專訪，就先展現強勢姿態，指中方並未尊重國際貿易規則，歐洲必須捍衛與中國經濟關係中的戰略利益。他也為歐盟對中國電動車、太陽能發電和風力發電展開的調查進行辯護。法新社
經濟學人刊登法國總統馬克宏專訪，就先展現強勢姿態，指中方並未尊重國際貿易規則，歐洲必須捍衛與中國經濟關係中的戰略利益。他也為歐盟對中國電動車、太陽能發電和風力發電展開的調查進行辯護。法新社

中國國家主席習近平今天上午搭乘專機展開訪歐行程，分析認為，習近平這次訪法氛圍有很大變化，雖然有機會改善中歐外交關係，但從政經人權到俄烏戰爭，歐中歧見是一張很長的清單，目前沒有跡象能輕易化解。

中國外交部4月29日宣布，習近平5月5日至10日訪問法國、塞爾維亞及匈牙利等3國。5月5日上午習近平已搭乘專機離開北京，陪同出訪者除夫人彭麗媛外，還包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

習近平時隔5年再踏上歐洲大陸，應該會發現一個很不一樣的歐洲。

經濟學人5月2日刊登法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）專訪，就先展現強勢姿態，指中方並未尊重國際貿易規則，歐洲必須捍衛與中國經濟關係中的戰略利益。他也為歐盟對中國電動車、太陽能發電和風力發電展開的調查進行辯護。

而美國之音5月4日報導，慶祝中法建交60週年是習近平訪問法國的主題，但在雙方貿易衝突加劇的背景下，這次訪問的喜慶氣氛不如從前，特別是法國正積極推動對中國電動車的反補貼調查。

法國已經邀請歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）出席與習近平的三方高峰會。馬克宏希望藉此向習近平展示面對的是整個歐洲，而不單單是法國。

關注法中關係的美利堅大學跨大西洋政策中心聯合主任馬丁（Garret Martin）說，歐洲5年來對中國政治氛圍有了很大變化，對中國來說，更困難的處境是美國和歐洲的關係更加緊密，以及多數國家普遍存在對中國更加鷹派的態度。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心研究員林偉（Nicholas Bequelin）認為，習近平的訪問並不是要解決兩國之間的問題，馬克宏和習近平舉行峰會是希望兩國之間的外交氣候能夠改善，而目前沒有跡象顯示雙方長期以來的矛盾能夠化解，無論是中國對俄羅斯的支持、貿易爭端、知識產權、人權，這是一個很長的清單。

中國正全力向全球推銷以新能源汽車、鋰電池和太陽能電池為代表的「新三樣」，但德籍華人政治學者張俊華表示，習近平訪問歐洲的一大目的是希望能夠打開「新三樣」銷路，但目前歐洲國家普遍反對中國支持俄羅斯，中國「兩頭通吃」的設想不可能實現。

中共 歐盟 法國 習近平 馬克宏

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