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西非國家多哥執政黨贏國會大選 總統格納辛貝可持續掌權

中央社／ 多哥首都洛梅4日綜合外電報導
西非國家多哥的選舉委員會今天表示，多哥執政黨在4月的國會選舉贏得絕大多數席次。先前有批評者稱，多哥的憲法改革允許總統格納辛貝（圖）延長執政時間，引發政治爭議。路透資料照
西非國家多哥的選舉委員會今天表示，多哥執政黨在4月的國會選舉贏得絕大多數席次。先前有批評者稱，多哥的憲法改革允許總統格納辛貝（圖）延長執政時間，引發政治爭議。路透資料照

西非國家多哥的選舉委員會今天表示，多哥執政黨在4月的國會選舉贏得絕大多數席次。先前有批評者稱，多哥的憲法改革允許總統格納辛貝延長執政時間，引發政治爭議。

法新社報導，根據多哥國家選舉委員會公布的臨時結果，4月底的國會選舉投票率約為61%，由格納辛貝（Faure Gnassingbe）領導的共和聯盟（UNIR）在新國會113個席次中贏得108席。

根據國會4月批准的新憲法，格納辛貝現在將能擔任「部長會議主席」的新職務，這個職務類似內閣制的總理，由國會多數黨領袖自動擔任。

根據新憲法，多哥總統目前主要擔任儀式性角色，由國會而非人民選舉產生，任期4年。

多哥的憲政體制從總統制轉向內閣制，代表權力掌握在新任的部長會議主席手中。

對於反對黨而言，這代表只要共和聯盟是國會多數黨，格納辛貝就能不受任期限制持續掌權。

反對黨譴責憲法改革是專門為格納辛貝量身打造的「制度政變」，得以逃避總統任期限制，延續家族政治王朝。

現年57歲的格納辛貝從政生涯曾贏得4次總統選舉，儘管這些選舉都被反對派指控有缺陷爭議。

內閣 投票率 西非

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