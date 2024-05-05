世界報社論：法國需與中國對話 但不能把習近平當朋友

法國世界報4日刊出社論說，法國面對中國大陸這個世界第二大強國，沒興趣單獨迎合，只有一個團結的歐洲，才有機會讓中國政府聽到歐洲的聲音。文中還指出，不與中國對話不是解方，把習近平當朋友也不是解方，法國總統馬克宏不應抱有幻想。

這篇社論的標題是「馬克宏與習近會的會晤：不抱幻想與中國對話」。

文中說，中國喜歡聲稱自己想要一個「強大的歐洲」，這與事實不合。中國的目的是削弱西方民主國家，盡可能破壞美國與歐洲的關係，甚至破壞歐盟本身。

馬克宏不是傻瓜，自2019年以來，無論是在巴黎還是在中國，他都有計畫地讓歐洲官員參加與習近平的會晤。這是正確的。歐洲人現在稱中國是「系統性對手」，面對中國，法國沒興趣單獨迎合中國，只有一個團結的歐洲，才有機會讓中國政府聽到歐洲的聲音。且就算如此，也不是在所有領域。

這篇文章指出，俄國總統普亭本月中訪北京，將再次證明，中俄兩政權已結成真正的非正式聯盟。當年法國總統戴高樂在承認中共時曾說，法國的承認「並不意謂法國認同當時中國的政治制度，只是承認現實而已」。現在60年過去了，那句話依然適用。而如今中國在世界事務中所處的地位，讓上述那句話甚至更貼切。

世界報說，不與中國對話不是解方，但把習近平當朋友也不是解方。馬克宏邀習近平7日造訪馬克宏的第二故鄉──法國南部的庇里牛斯省，馬克宏應不存幻想。習一趟「氣氛融洽」的訪問，對法國和歐洲的幫助，不會超過普亭2019年訪問法國布雷岡松堡（Fort de Brégançon）。