掛保證！美國務院喊話南韓：傾盡全力協助對抗北京經濟脅迫

韓聯社報導，美國國務院經濟脅迫應對小組負責人哈特（Melanie Hart）3日接受韓聯社訪問表示，如果中國大陸利用經濟脅迫施壓南韓，美國將「傾盡全力」為亞洲盟友撐腰，同時強調美國已準備就緒，且願意針對經濟脅迫議題，在必要時和首爾共同合作。

2016年，南韓部署薩德反飛彈系統因應北韓武力威脅，南韓和中國關係轉趨緊張，中國開始針對南韓採取經濟報復，包含限韓令和禁止團客赴韓旅遊；當時美國遲遲沒有作為，引發部分南韓人不滿。

如今，美國國務院經濟脅迫應對小組表示，已準備好協助亞洲盟友對抗中國經濟壓迫。哈特說，一旦南韓遭遇經濟脅迫，「我們將傾盡全力支援」，更喊話「我們為你們撐腰」。

經濟脅迫應對小組成立於2021年，因應當年立陶宛在首都設立「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office）遭北京經濟制裁而生。

其營運方式類似顧問公司因而又暱稱為「事務所」，主要為「客戶」國家提供資訊和其他協助，必要時動用美國外交經驗和資源緩解經濟脅迫風險。

問及小組可能如何協助南韓因應中國經濟脅迫，哈特表示具體作法取決於實際情況。