快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

歐洲議員遇襲受重傷 德總理譴責

中央社／ 柏林4日綜合外電報導
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的一名歐洲議會議員遭到襲擊，身受重傷。在調查人員表示事件疑涉及政治動機後，德歐主要政界人士紛紛出面譴責這起攻擊。歐新社
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的一名歐洲議會議員遭到襲擊，身受重傷。在調查人員表示事件疑涉及政治動機後，德歐主要政界人士紛紛出面譴責這起攻擊。歐新社

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的一名歐洲議會議員遭到襲擊，身受重傷。在調查人員表示事件疑涉及政治動機後，德歐主要政界人士紛紛出面譴責這起攻擊。

法新社報導，蕭茲譴責這次攻擊是對民主的「威脅」，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）也發言示警。

警方表示，德國執政黨社會民主黨（SPD）籍歐洲議會議員埃克（Matthias Ecke）昨天晚間在東部城市德勒斯登（Dresden）張貼歐盟選舉海報時，遭到4名身分不明的攻擊者毆打。

社會民主黨表示，41歲的埃克遇襲後「受了重傷」，需要接受手術。警方證實他需要住院治療。

蕭茲今天在柏林（Berlin）表示，「民主受到這類行為的威脅」，他表示，這類攻擊是「人們相互對抗所營造的言論與氛圍」所造成的，「我們絕不能接受這種暴力行為…我們必須一起抵抗」。

波瑞爾同樣在社群媒體X發文譴責。

他寫道：「我們目睹了針對民意代表的不可接受的騷擾事件，和不斷成長的極右極端主義，這讓我們想起了過去的黑暗時代。」

「這是不能容忍或輕忽的。我們都必須捍衛民主。」

調查工作由國家保護部門率領，凸顯出警方懷疑背後有政治關係。

內政部長費瑟（Nancy Faeser）在聲明中表示，距離6月歐洲議會選舉僅短短幾週，「如果確定發生了有政治動機的攻擊事件，那麼這種重大的暴力行為也將是重大的反民主行為」。

蕭茲 議員

延伸閱讀

馬偕醫療團烏克蘭遇襲 心臟科醫曝居民心痛與胸痛混淆

哈爾科夫電視塔遇襲倒塌 烏克蘭情報總局長示警：前線情勢數週內惡化

美駐伊拉克、敘利亞基地接連遇襲！不到24小時已2起

烏克蘭：俄羅斯救援船克里米亞遇襲毀損

相關新聞

巴西豪雨釀嚴重災情！增至56人喪生、74人失蹤 近7萬人無家可歸

路透報導，巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）本周遭遇豪雨引發洪水和土石流，當局證實截至4日晚間增至5...

倫敦市長選舉出爐！沙迪克汗破紀錄拿下第3任期 鞏固工黨全國大選優勢

英國倫敦市長選舉結果於當地時間4日下午出爐，反對黨工黨籍現任市長沙迪克汗（Sadiq Khan）破紀錄贏得第3個任期，以...

歐洲議員遇襲受重傷 德總理譴責

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的一名歐洲議會議員遭到襲擊，身受重傷。在調查人員表示事件疑涉及政治動機後，...

俄烏開戰咖啡老闆心涼一半 誰知真實發展太「瘋狂」

俄羅斯戰車2年多前開進烏克蘭時，基輔咖啡烘焙坊「瘋狂頭腦」（Mad Heads）的共同創辦人瓦拉迪（Artem Vradii）認為他的生意完蛋了。開戰了，「這種時候誰會想喝咖啡？」 然而，情況跟他想的不一樣。俄國入侵後，基輔的咖啡店數量仍持續增加，如今已達2500間。

巴拿馬大選 總統熱門人選投票前2天才確認可角逐

巴拿馬明天將舉行總統大選，而民調領先的保守派律師穆里諾（Jose Raul Mulino）是直到選前最後一刻，才於昨天獲...

健康來得及／腸躁症有辦法改善嗎？新研究：低碳飲食勝於吃藥

大腸激躁症（Irritable bowel syndrome，簡稱IBS）是最常見、最令人費解的腸胃疾病之一，症狀包括慢性腹痛、腹脹、腹瀉和便秘，估計在台灣盛行率為5%至15%之間。科學家尚不清楚確切病因，也沒有治療方法，使得這種疾病難以控制。不過，國際頂尖期刊《刺胳針胃腸肝病學》近期刊出一項新研究，為最佳緩解之道提供了線索。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。