巴拿馬大選 總統熱門人選投票前2天才確認可角逐

巴拿馬明天將舉行總統大選，而民調領先的保守派律師穆里諾（Jose Raul Mulino）是直到選前最後一刻，才於昨天獲法院確認可以與另外7位候選人一較高下。

法新社報導，穆里諾（Jose Raul Mulino）在民調中雖以約30%遙遙領先，但昨天才終於等到最高法院點頭認定他有資格參選。

穆里諾原是前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）2024大選的副手人選，但在馬丁內利被判犯下洗錢罪，且因上訴失敗喪失參選資格後，穆里諾取而代之成為右翼「實現目標」（Realizing Goals）總統參選人。

然而，穆里諾因為沒有參與初選，也沒有競選搭檔，不符合法律規定，參選資格因而遭到司法挑戰。

而這項挑戰於昨天遭最高法院駁回。

這次角逐巴拿馬總統大位的還有其他7位候選人，但僅其中3人的支持率接近15%。民調顯示，還沒決定投票意向的選民人數，比上述7人任何一位的支持率都要高。

巴拿馬440萬公民中有約300萬人有資格投下神聖一票，明天這場大選只有一輪，採簡單多數決。

選民明天也將選出新國會。投票作業將於當地時間明天上午7時展開，8小時後結束。