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保守黨再失一關鍵選區 西密德蘭市長選舉工黨險勝

中央社／ 倫敦4日專電

英國保守黨在2日登場的市長選舉再丟失一關鍵選區，西密德蘭現任保守黨籍市長史屈特（Andy Street）敗選，工黨籍候選人帕克（Tony Parker）以些微差距勝出。

根據最終計票結果，帕克僅比史屈特多贏得1508票。帕克和史屈特的得票數分別為22萬5590票、22萬4082票。

西密德蘭（West Midlands）選區涵蓋伯明罕（Birmingham）、考文垂（Coventry）、桑威爾（Sandwell）等城市。西密德蘭「市長」（Mayor）指的是透過直選產生的西密德蘭地區首長。

執政的保守黨與最大在野黨工黨在西密德蘭市長選舉陷入割喉戰；考文垂等城市曾重新計票。

英格蘭2日有107個地方議會、11個市長職位舉行改選，計票工作直到今天才進入最後階段。保守黨面臨逾40年來最差的地方選舉結果。

這場地方選舉結果恐讓首相蘇納克（Rishi Sunak）在黨內的領導地位再受挑戰。不過，敗選的史屈特告訴英國廣播公司（BBC），他支持蘇納克繼續領導保守黨、迎戰預計今年下半年登場的英國大選。

在各項民調顯示工黨民意支持度可領先保守黨多達20個百分點的情況下，史屈特說，他與對手的得票數差距如此小，已成功展現「溫和保守主義」的價值。

常受邀分析和預測選舉結果的英國政治學者柯蒂斯（John Curtice）指出，西密德蘭市長選舉結果將讓蘇納克的執政團隊十分失望。保守黨雖成功保住另一關鍵選區蒂斯河谷（Tees Valley），現任保守黨籍市長豪琛（Ben Houchen）確定連任，但保守黨原本寄望於西密德蘭選舉結果，以為接下來的大選增添號召動能。

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）說，工黨在西密德蘭取得「非凡」、「超乎預期」的成功；工黨將翻轉保守黨14年執政帶來的衰落和混亂，選民期待改變，而工黨已準備好執政、服務勞動階層大眾。

保守黨 英國

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