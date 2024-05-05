美日澳菲 組印太抗中小隊

美國國防部長奧斯丁二日在夏威夷與日本、澳洲及菲律賓國防首長舉行雙邊及多邊會談，確認將深化合作應對中國大陸在南海的行動。美國時代雜誌三日報導，五角大廈官員私下稱這四國的新興區域夥伴關係為任務小隊或戰術小分隊（Squad）。

美日澳三方聯合聲明提到，強烈反對中方企圖在南海和東海以武力片面改變現狀，包括在南海令人擔憂與破壞穩定的行為，例如不安全的海上及空中遭遇，干擾其他國家日常作業或勘探活動。該聲明並強調台海和平穩定重要，呼籲和平解決兩岸議題。美日澳菲四月在南海首度舉行聯合海軍演習。

該任務小隊是指其相關行動目標在於因應發生在全亞洲的脅迫和挑釁行為，並增加四國部隊間的共同作戰相容性，在面對衝突時能更有效合作。

奧斯丁說，他希望四國能舉行更多海上聯演與活動，並協調一致提供菲律賓安全援助，助菲實現國防現代化目標。

在四方防長會後的共同記者會，日本防衛大臣木原稔說，印太安全環境漸趨緊張，加強與日本盟友及志同道合國家的合作至關重要。他另希望盡快簽訂便於日本自衛隊與菲律賓武裝部隊在彼此境內往來的相互准入協定，以促進四國軍事合作。

菲律賓防長鐵歐多洛則就領土主權強調遵守國際法的原則，並樂見四國攜手。澳洲防長馬勒斯說，透過此次會談，四國參與基於秩序的全球規則。美日澳另舉行三方防長會，簽署推動在先進技術領域合作的協議。

澳洲格里菲斯亞洲研究所研究員雷頓說，四國防長應是希望建立強有力的聯合陣線。這次四方防長會除向馬尼拉保證其他印太國家將支持菲律賓的抗中行動，同時向東協、台灣及南韓等其他盟友與夥伴傳達支持。

雷頓還說，一旦中國攻台，美日澳菲可合力強化第一島鏈防禦，阻止中國海軍突破太平洋，中國軍力將被限制在該島鏈內，使其海軍無法從台灣東部外海封鎖或攻擊台灣。