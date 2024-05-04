巴西南部洪患土石流災情 增至56死67失蹤

巴西民防當局今天表示，國內南部地區近日受暴風雨侵襲而引發洪患和土石流災情，造成的死亡數已攀升至56人，另有67人失蹤。

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）的河流水位上漲，持續對水壩構成壓力，並對當地大城快樂港（Porto Alegre）造成威脅，相關當局正急忙疏散快樂港部分淹水地區的居民。

法新社報導，救難人員背負艱鉅的任務，巴西南部許多城鎮都被洪水淹沒而難以前往救災，不僅住宅區泡在水中，還有道路毀壞、橋樑也被滾滾洪水沖走。

當地官員指出，從4月29日以來，南大河州至少265個市鎮因暴風雨侵襲蒙受損失，有超過2萬4000人流離失所，其中的1/3民眾已被送至避難所。