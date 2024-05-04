日本未滿15歲兒童僅1401萬人 連43年減少創新低

日本政府總務省今天推估，截至今年4月1日止，全日本未滿15歲兒童僅約1401萬人，較去年減少33萬人，已連續43年減少，創可供比較的1950年來新低紀錄。

日本讀賣新聞報導，日本總人口約1億2400萬人，未滿15歲兒童占比僅約11.3%，較去年減少0.2個百分點，是連續50年減少。

總務省配合日本5月5日兒童節進行上述數字彙整。今年未滿15歲兒童人數較去年減少33萬人，比去年較前年減少30萬人的幅度來得大，研判可能受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行造成結婚對數減少等影響有關。

1401萬名兒童中，男童有718萬人、女童有683萬人。從15歲以下各年齡層來看，年齡愈低其人數也明顯較少，例如0歲到2歲的235萬人最少、3歲到5歲有257萬人、6歲到8歲有288萬人，最多的是12歲到14歲的317萬人。

至於日本47個都道府縣的兒童人數全部減少。目前兒童人數最多的地方是東京都，有151萬3000人；神奈川縣以103萬1000人次之。這兩都縣也是日本唯二兒童人數破百萬人的地方。

大阪府兒童人數剩98萬4000人，是可供比較的1950年來首度跌破100萬人；兒童人數最少的是鳥取縣6萬5000人。

跟國際上人口逾4000萬人的主要國家相比，若以2023年推估值來看，日本未滿15歲兒童占總人口比率僅高於韓國的11.2%為次低；如果跟美國的17.7%、英國的17.2%等相比，日本少子女高齡化的現況相當明顯。