德國外長強調「和平通行的權利」 稱不排除德軍巡防艦穿越台灣海峽
德國一艘巴登符騰堡級巡防艦（Baden-Württemberg-classfrigate）即將到太平洋執行訓練任務，德國外交部長貝爾伯克今天在訪問紐西蘭時說，她不排除這艘軍艦穿越台灣海峽。
德通社（DPA）報導，德國海軍一艘巴登符騰堡級巡防艦7日將在一艘補給艦的伴隨下啟程，前往太平洋執行持續數月的訓練任務。兩艦將通過巴拿馬運河（Panama Canal）進入太平洋，之後也會穿越南海。
貝爾伯克（Annalena Baerbock）在與紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）召開的聯合記者會上表示，這兩艘德國軍艦的航行路線不會事前公布，但她強調「和平通行的權利」適用於台灣海峽。
貝爾伯克說道：「同樣的規則，適用於我方艦艇和其他船隻航行的所有可相提並論海域。」
報導還指出，美國、英國和法國不顧艦艇穿越台海可能被中國視為挑釁，都在這道海峽維持軍力展示。
但德國巴伐利亞號（Bayern）巡防艦2021年雖全程參與跟盟邦進行的軍事演習，在航行至太平洋時卻避開台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言