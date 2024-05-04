美印太司令就職典禮批大陸挑釁 我參謀總長也獲邀出席
美軍新任印太司令帕帕羅上將今天在夏威夷出席交接典禮時表示，大陸對印太地區的侵擾及擴權行動，是「非法、脅迫、挑釁及欺騙」行徑。我國參謀總長梅家樹上將也獲邀出席。
「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）先前擔任美國海軍太平洋艦隊司令，他自離任印太司令阿基里諾（Adm. JohnAquilino）手中接下指揮權後表示，大陸採取的行動已超過「灰色地帶」這個標準說法。
帕帕羅上將說，「我的菲律賓朋友布勞納將軍（Gen. Brawner）…已將聽起來和善、模稜的『灰色地帶』，重新命名為ICAD，這些字母意指非法（illegal）、脅迫（coercive）、挑釁（aggressive）以及欺騙（deceptive）。」
帕帕羅上將說：「這顯示出我們盟友與夥伴的智慧。」帕帕羅上將所說的布勞納將軍是指菲國參謀總長布勞納（Gen. Romeo Brawner）。
帕帕羅上將強調，俄羅斯、北韓和暴力極端主義組織也屬於ICAD此一類別。
他表示：「印太司令部與夥伴一起就定位，對抗所有破壞和平的意圖，捍衛基於國際規則的秩序。」
據報導，帕帕羅上將發言所指的「侵擾及擴權行動」包括大陸基於「九段線」對南海作出的主權主張和海洋主張。
根據美軍印太司令部在臉書公布的照片，我國參謀總長梅家樹上將也獲邀出席今天的交接典禮。
此外，帕帕羅上將和阿基里諾上將都是「美國海軍戰鬥機武器學校」（United States Navy Fighter WeaponsSchool）的畢業生。這所學校又稱為「Top Gun」，即電影「捍衛戰士」的背景設定。
帕帕羅在美國海軍服務37年，也有調派其他軍種服務之經驗，包括調至沙烏地阿拉伯和冰島為美國空軍駕駛F-15C鷹式戰鬥機，他也曾是美國陸軍阿富汗重建小組的成員。
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