德國之聲專訪／習近平訪歐3國引關注 一文看「中歐框架」下各國關係

德國之聲：習近平2019年以來首訪歐洲，將先後前往法國、塞爾維亞和匈牙利。您認為選擇這三個國家的原因可能是什麼？

Bertram Lang：的確，這是五年來第一次。他所選擇訪問的國家，也引人關注。回顧過去，他任國家主席首次訪問歐洲，是前往布魯塞爾，是特別強調了對統一的歐洲的重視。而這次的三個國家，大陸與之有特別的雙邊關係。法國--大陸強調是首個承認大陸的西方大國，而塞爾維亞和匈牙利則是近些年來明確反對歐盟以及歐盟對華政策的國家。所以這也顯示，大陸領導層日益將歐洲分為對大陸友好和不友好兩個陣營，並通過此次訪問強調與前者的關係。

德國之聲：習近平上次訪歐，法國也是目的地。大陸外交部稱，要與法國鞏固政治互信，推動中歐關係健康發展。另一方面，法國支持歐盟對大陸電動汽車的反補貼調查，而大陸則對法國白蘭地發起反傾銷調查。您如何評價中歐框架下的中法關係？

Bertram Lang：過去幾年來，隨著中美競爭加劇，也使大陸的對歐政策發生根本改變。大陸的首要目標成為，想方設法讓歐洲遠離美國，阻止一個戰略上、經濟上的美歐反對大陸聯盟成形。在這一框架下，我認為，德國和法國對大陸的意義不同。德國是最緊密的經濟夥伴，這也在總理蕭茲訪華可以看出。而法國則是自戴高樂時代一直最強調歐洲要在地緣政治上獨立於美國的國家。近些年來，人們聽到的一個關鍵詞是歐洲戰略自主。馬克宏本人也大力呼籲。大陸政界、學術界十分主動地接收到這一訊息。這一訊息被理解為，在美中大國較量中，歐洲立場獨立，不是跟從美國。

去年四月馬克宏訪華時，就表明這一立場，他的一個採訪在歐美引起很大爭議。因為他一方面說，歐洲不應自視為美國的附庸--這是北京常用的辭令，另一方面也就台灣發表了類似的說法。因此，在某種程度上，習近平在一年後回訪也可被視為說謝謝。

德國之聲：那麼，馬克宏的立場和表態是否削弱了歐洲共同對華政策？

Bertram Lang：我認為，其實德國和法國的立場都類似的模糊。另一方面，近些年來，法國與柏林、羅馬一道，致力於共同的歐洲對華政策。這包括投資的審查，以及現在可能對電動汽車徵收的懲罰性關稅。法國是支持更強硬的立場的，如果涉及共同防禦以及經濟利益的話。

德法兩國都維繫對華雙邊關係。蕭茲是率領大規模經濟代表團前往北京。馬克宏則除經濟外，強調戴高樂主義傳統下戰略獨立自主的立場，也強調法國是唯一在太平洋有值得一提的軍事存在的國家。

所以這不是新的，是法國傳統的外交政策立場。但值得關注的是，過去一年來，法國媒體和評論家對此日益持質疑態度，特別是鑑於與大陸在安全政策等領域的緊張加劇。中法在非洲的競爭也增加。

德國之聲：愛麗舍宮稱，除經濟關係外，俄羅斯對烏克蘭戰爭也是核心議題之一。您認為，這次馬克宏是否能在此議題上取得進展？畢竟德國總理蕭茲近日訪華鮮有成果。

Bertram Lang：馬克宏和蕭茲都將烏克蘭問題列為首要議題之一，以此作為二人在歐盟機制以外與習近平會面的正當理由。蕭茲在北京完全沒有收獲，因此對馬克宏來說，這次的起點也相當低。習近平哪怕做出最小的讓步，馬克宏也可對外稱之為成功。二人也將在非常個人的特殊場合下會晤，馬克宏安排在比利牛斯山區。但並無預期會做出實質性的讓步，因為圍繞俄羅斯，大陸的根本戰略方向並不取決於與個別歐洲領導人的會晤。

因此，在我看來，法國將烏克蘭列為首要議題之一，是要展示此次會晤事關安全、地緣政治。議題也將包括中東局勢。但我預計僅會有個別辭令上的讓步。

德國之聲：匈牙利總理歐爾班是去年北京一帶一路峰會唯一與會的歐盟國家領導人。與此同時，寧德時代、比亞迪等大陸企業在該國投資。您如何評價大陸與匈牙利的關係？

Bertram Lang：我認為大陸和匈牙利的關系，自歐爾班上台以來，很大程度上是由歐爾班主動發起的。他一上台就採取尋求靠近大陸的立場。早在2012、2013年，他就對歐盟就大陸人權的聲明予以杯葛或不予支持。他也是唯一一位主張「非自由民主」模式的歐洲領導人，認為大陸的體制是有效治理的模範，是布魯塞爾或西方民主的替代。所以，意識形態對歐爾班個人來說是一個因素。有趣的是，歐爾班是在野黨的時候，對華辭令非常強硬。所以，從這個角度講，他也很靈活。

另一方面，匈牙利通過尋求靠近大陸，也的確發展出特別的經濟關系。地區比較而言，大陸對匈牙利的投資相對較高，但與歐盟企業對匈牙利的投資是無法同日而語的。

大陸的投資也引起一些爭議。其中也包括一些腐敗嫌疑，這讓歐爾班受到批評。大陸的議題也不一定在內政上讓他加分。

德國之聲：習近平還將訪問塞爾維亞。大陸稱之為鐵桿友誼。您如何評價這兩國關係？

Bertram Lang：塞爾維亞總統武契奇是第二位參加北京一帶一路峰會的歐洲、非歐盟領導人。塞爾維亞是少數大陸的形象沒有那麼惡化的歐洲國家，這與匈牙利也不同。大陸在塞爾維亞的實際投資也與公眾認知相差甚遠。公共輿論以為，大陸在該國大舉投資，但實際上，歐盟對塞爾維亞的投資和援助要高得多。但在親政府媒體的影響下，許多人認為大陸對該國經濟有著關鍵作用。

（採訪有節略）

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