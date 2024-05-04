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日本掛黑布阻拍富士山 外國客又發現新景點

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本富士河口湖町公所正在當地一間話題便利商店外設置黑色布幕，阻擋過量遊客聚集拍攝富士山。不過，已有外國觀光客在附近又發現新景點，一樣可同時拍到便利商店跟富士山。

近年成為遊客熱門拍照景點的河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。

富士河口湖町公所日前決定在引發話題的便利商店對面人行道，設置用來遮擋富士山的黑色布幕，相關工程已在4月30日動工，預計數天內就能完工。根據規劃，布幕高度約2.5公尺、寬度約20公尺。

日本朝日電視台報導，就在布幕設置工程持續進行中的5月2日，還是可以看到許多搶在布幕完工前朝聖的外國觀光客。

這間便利商店對面的牙醫診所，5月1日發表了長達4頁稿紙的聲明指出，觀光客脫序行為包括亂丟垃圾、進入診所腹地、抽菸、在停車場及民宅屋簷下吃東西等，甚至還有人非法侵入屋頂，讓當地民眾多次報警處理，「針對這些難以想像的違反禮節道德及法律的行為，我們認為不得不採取對策」。

一名澳洲遊客受訪時說，雖然這樣的美景要消失令人難過，但基於安全考量也能理解，「只不過，我認為對觀光來說將成重大損失」。

一名中國遊客則說，還有其他地方看得到富士山，不是只有這裡，「所以我認為（掛黑色布幕）沒有什麼問題」。

朝日電視台記者之後前往附近採訪時，發現距離話題便利商店約5分鐘車程的地方，有另一家同樣可以將富士山當成背景的羅森便利商店。

在這間便利商店外拍照的中國遊客被問到有沒有去話題便利商店時說，「沒有，沒去那裡，這裡比較好拍」。

這裡跟話題便利商店一樣，可以拍到富士山像懸掛在便利商店屋頂上的畫面，目前已有許多觀光客慕名而來，讓這間便利商店成為外國觀光客新拍攝景點。

而且，目前已可以看到觀光客聚集在便利商店停車場，妨礙車輛通行的情況。

山梨縣政府對大量觀光客湧入帶來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）表示，山梨縣內除了富士山北麓，還有很多具魅力的觀光景點，他們會致力讓到富士山北麓的遊客，也能前往山梨縣其他景點遊玩。

便利商店 富士山 觀光景點

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