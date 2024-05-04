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新任美軍印太司令TopGun出身！交接儀式嗆中國擴張「非法、挑釁」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
正式上任的美軍印太司令部司令巴帕羅3日在夏威夷出席就職儀式時直指，中國在印太地區的入侵和擴張屬於「非法、脅迫、挑釁及詐騙」行徑。法新社
正式上任的美軍印太司令部司令巴帕羅3日在夏威夷出席就職儀式時直指，中國在印太地區的入侵和擴張屬於「非法、脅迫、挑釁及詐騙」行徑。法新社

正式上任的美軍印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）3日在夏威夷出席就職儀式時直指，中國在印太地區的入侵和擴張屬於「非法、脅迫、挑釁及詐騙」行徑。

日經新聞報導，美軍印太司令部3日在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式，巴帕羅正式從前司令阿基里諾（John Aquilino）手上接下指揮權。

巴帕羅在交接儀式上直接點名中國在印太地區的侵略挑釁，稱「我的朋友，菲律賓（參謀總長）布勞納將軍…他把灰色地帶（gray zone）重新命名為ICAD，雖然聽起來沒什麼殺傷力，但這4個字母代表了非法、脅迫、挑釁和詐騙（illegal, coercive, aggressive and deceptive）。」

巴帕羅說，俄羅斯和北韓以及一些極端組織也屬於「ICAD」此一類。他強調：「印太司令部將與我方盟友一起，堅定捍衛國際規範秩序所賦予的和平，抵抗任何企圖破壞此和平的企圖。」

報導指出，巴帕羅所指的「侵略性和擴張」行徑就是中國對外宣稱南海「九段線」內絕大部分海域均為中國「自古以來」擁有。

海牙國際海洋法法院2016年已裁定，中國對南海自然資源並不享有基於「九段線」的歷史權利，但中方不承認仲裁結果。

巴帕羅說，「我們將努力和平解決任何危機或衝突，但不要誤會，我們會準備好與任何威脅和平安全穩定，以及威脅我國和盟國盟友利益的敵人作戰。」

巴帕羅和前任司令阿基里諾都是美國海軍戰鬥機武器學校所培訓出來的畢業生。該學校又被稱為「Top Gun」，也就是電影《捍衛戰士》的背景設定。

巴帕羅在海軍服役37年，但也曾被派往其他軍種服役，包括被空軍派赴沙烏地阿拉伯和冰島飛行F-15C戰機，也曾是阿富汗陸軍重建團隊隊員。

南海 美國 詐騙

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