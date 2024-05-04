巴西遇83年最嚴重洪災！至少39死68失蹤 居民驚呼「宛如恐怖電影」
巴西南大河州（Rio Grande do Sul）近日遭逢暴雨，引發1941年來最嚴重洪災，部分城市淹水情況更達到近150年來最高紀錄，截至當地時間3日為止，已造成至少39人死亡、68人失蹤。
ABC報導，這是去年7月、9月和11月共計造成75人死亡後，1年內的第4起毀滅式洪災，南大河州當局已宣布進入緊急狀態。
巴西地質局指出，這是1941年以來最嚴重洪患，一些城市的水位更達到150年來最高。
南大河州城市本圖貢薩爾維斯（Bento Goncalves）和科蒂波朗（Cotipora）之間的水壩，於2日發生坍塌，導致河谷城鎮拉熱阿杜（Lajeado）、埃斯特雷拉（Estrela）遭遇洪水衝擊。
目前南大河州全州電力、通訊、網路和供水中斷，超過2.4萬人流離失所，直升機不斷在城市上空盤旋，許多受困家庭紛紛帶上孩子擠在屋頂等待救援。
拉熱阿杜市居民諾伊曼（Isolete Neumann）透露，她從未見過如此嚴重的水災，就像是恐怖電影一樣，有些人絕望得直接跳入洪水中。
巴西自然災害警戒中心首席氣象學家塞盧奇（Marcelo Seluchi）表示，從上個月29日起的暴雨預計會下到5月4日為止。
南大河州州長萊特（Eduardo Leite）3日向居民發布持續降雨和洪水警報。
巴西總統魯拉4日和來訪的日本首相岸田文雄召開記者會時，說明暴雨洪災目前的罹難情況，並透露岸田文雄已向災民表達聲援之意。
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