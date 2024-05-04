快訊

曾被評「丙等」…台中網紅貓咖啡廳遭離職員工爆虐貓 動保處這麼說

驚曝罹大腸癌2期 「百戰百勝」71歲魔王現況曝光

台積電攜鴻海拉抬 台股上漲192點收20,523點

日本新聞自由度G7墊底 記者俱樂部挨批助長歧視

中央社／ 東京4日綜合外電報導

根據最新公布的「世界新聞自由指數」排名，日本從去年的68名下滑到今年的70名，在七大工業國集團（G7）中墊底，其記者俱樂部制度被批評助長記者自我審查及對外國記者的歧視。

日本共同社報導，無國界記者組織（RSF）5月3日公布2024年「世界新聞自由指數」（World PressFreedom Index）排名，日本在受調查對象的180個國家或地區中排第70名，較去年倒退兩個名次，在G7敬陪末座。

調查指出，雖然日本一般來說是尊重新聞自由，但政治壓力及男女不平等等因素經常阻礙記者充分履行身為監督者的功能。

另外，日本的記者俱樂部制度也受到批評，調查認為該制度助長媒體自我審查及對外國記者的歧視。

指數 新聞自由 日本

延伸閱讀

拜登稱「排外」 日本政府向美方表達遺憾

閎康加碼投資日本北海道第三實驗室 4億日圓取得不動產

天后登日本武道館開唱！張惠妹宣布好消息全場尖叫

期間限定！ 東京初夏「2024 淺草三社祭」 遇見無形文化財舞蹈

相關新聞

墨西哥井底3屍身分曝光！歹徒搶車失風行凶 疑非首次棄屍

英國衛報報導，墨西哥下加州（Baja California）上周驚傳一處豎井發現3具遭行刑式處決的屍體，墨國警方5日最新...

美印太司令交接 批陸脅迫台海

美國印太司令部司令交接典禮三日舉行，前太平洋艦隊司令帕帕羅正式接任，他致詞時直指中國大陸在印太的行徑已逾越「灰色地帶」標...

德國航班70名乘客機上集體嘔吐！15輛救護車現場待命

德國神鷹航空（Condor airline）一架編號DE2315航班2日從非洲東南方島國模里西斯（Mauritius）飛...

無視美菲軍演 陸再水砲轟菲船

為期三周、代號「肩並肩」的美菲大型聯合軍演四月廿七日首次在南海爭議島礁費信島進行。三天後中國大陸海警船又在南海向菲律賓海...

足球即文化：阿根廷「足球哲學家」冠軍教練梅諾蒂過世

「足球即是文化，因此足球必須華麗！」曾帶領阿根廷在1978年首度贏得世界盃冠軍的傳奇足球教練梅諾蒂（César Luis Menotti）於2024年5月5日去世，終年85歲。梅諾蒂的死訊由阿根廷足協公布，但未說明死因。阿根廷國家隊球員亦紛紛發文追悼，隊長梅西（Lionel Messi）寫下：「我們足球的其中一個偉大代表離開了我們」——梅諾蒂有「足球哲學家」稱號，以其對足球的熱情與敏銳著稱，是阿根廷足球最具代表性和影響力的教練之一，但他一生最大榮光的1978年世界盃，卻也緊緊伴隨著當時軍政府恐怖統治的罪惡陰影。

情報機構示警 俄密謀擴大襲歐 擬攻基建

英國金融時報報導，歐洲多國情報機構示警，俄羅斯密謀擴大對歐洲的襲擊，包含直接或透過代理人執行秘密炸彈任務、縱火和攻擊基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。