日本新聞自由度G7墊底 記者俱樂部挨批助長歧視

根據最新公布的「世界新聞自由指數」排名，日本從去年的68名下滑到今年的70名，在七大工業國集團（G7）中墊底，其記者俱樂部制度被批評助長記者自我審查及對外國記者的歧視。

日本共同社報導，無國界記者組織（RSF）5月3日公布2024年「世界新聞自由指數」（World PressFreedom Index）排名，日本在受調查對象的180個國家或地區中排第70名，較去年倒退兩個名次，在G7敬陪末座。

調查指出，雖然日本一般來說是尊重新聞自由，但政治壓力及男女不平等等因素經常阻礙記者充分履行身為監督者的功能。

另外，日本的記者俱樂部制度也受到批評，調查認為該制度助長媒體自我審查及對外國記者的歧視。