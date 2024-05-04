加拿大指外國勢力干預兩屆大選 稱中國威脅最大

加拿大一個公共委員會今天公布報告指出，2019年和2021年聯邦大選都曾出現外國勢力干預，不過都沒有影響選舉結果。這兩場選舉讓總理杜魯道的自由派政府重新掌權。

法新社報導，負責調查此事的外國干預委員會（Foreign Interference Commission）在聽取21天來自情報首長、政府高階官員和政治人物的證詞後，公布了第一份進度報告。

數月以來，關於外國勢力干預加拿大前兩次大選，特別是中國干預的種種猜疑，讓杜魯道（JustinTrudeau）政府面臨壓力，在傳出北京當局尋求破壞加國民主進程的說法後更是如此。

參與調查的委員何格（Marie-Josee Hogue）在報告中表示：「在過去兩次聯邦大選中，外國干預行為確有發生，但並未破壞我國選舉制度公正性。」

報告強調，在這兩場選舉中，「無論是否有外國干預」，上台的都會是自由黨（Liberal Party），選票都是在沒有竄改或操弄的情況下投票和開票。

不過何格指出：「儘管如此，出現干預行為仍是我國選舉過程的一個污點，影響了實際投票的進程。」

她強調兩種外國干預的機制，也就是不實資訊和經濟資助，手段包括賄賂、脅迫、網路攻擊和透過社群媒體及大眾傳媒散布假消息。

外國干預委員會表示，委員會「將中國視為加拿大選舉空間所面臨的最大威脅，遠大於其他國家」。

這份中期報告調查結果屬於初步性質，最終文件預計於12月出爐。

中國始終否認干預選舉相關指控。