聽新聞
test
0:00 / 0:00
BTS全員入伍引熱議！南韓兵務廳長：未來不排除廢免役優惠
南韓天團防彈少年團（BTS）全員入伍當兵前引發能否享受免役優惠爭議，對此，南韓兵務廳長3日向媒體表示，未來不排除完全廢除免役特例制度，也就是在體育、藝術競賽上獲獎者將無法免役。
南韓兵務廳廳長李基植接受韓聯社採訪時表示，導入包括藝術、體育人員等補充役制度時的時代環境、民眾意識與兵役資源狀況等與現在都有相當大的變化，不排除廢止特例免役制度的可能性。
李基植說，對於體育、藝術人員的免役資格會朝全民有共識的方向重新檢討，不排除廢止的可能性，但強調「還沒有定論，可能有許多替代方案，會依照兵役旅行的公正性及國民共識來判斷何者最適當」。
他也提到，BTS成員都入伍服役這件事，在履行兵役的公正性上「有相當積極的效果」，包括成員們在軍中擔任軍警特殊任務部隊（SDT）隊員、新兵訓練所助教等活躍表現，外界都會關注。
至於是否可能轉換為募兵制，李基植表示，這必須優先考慮轉成募兵制後能否確保足夠兵力來源，稱歐洲多地為因應內戰後兵力不足問題，反而由募兵制轉為徵兵制。
為改善生育率低下導致的兵力短缺問題，南韓政府預計在本月召集國防部、兵役廳、文化體育觀光部等相關部會組成特別小組，商議現行兵役制度改善方案。
南韓現行兵役特例適用對象包括在奧運、亞運及國際音樂大賽上獲獎的體育與藝術人員，符合國家產業發展目標所需的專門研究及產業技術人員，以及在公共醫療機構服役的醫師等，但近年來也引起諸多質疑聲浪，認為應取消對特定人士的免役優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言