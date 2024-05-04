無視美菲軍演 陸再水砲轟菲船

為期三周、代號「肩並肩」的美菲大型聯合軍演四月廿七日首次在南海爭議島礁費信島進行。三天後中國大陸海警船又在南海向菲律賓海防隊及其漁業局公務船射強力水柱。

始於四月廿二日的肩並肩今年規模空前，共動員一點六八萬名美菲和澳洲軍人，法國海軍還派其巡防艦參與。美軍動用「海馬士」及刺針防空飛彈，旨在確保若美菲都必須參戰，兩軍能順利遂行作戰任務。

該聯演執行官洛希科一日在社群媒體臉書寫道，菲律賓空軍輕型運輸機ＮＣ２１２ｉ近日以降落傘空投物資到費信島。這是該聯演首度在南海的「自由群島」（ＫＩＧ）舉行。ＫＩＧ為菲律賓在南沙群島主權爭議島礁所設的行政區。費信島於一九七○年被菲方實效控制，但兩岸和越南均聲索其主權。

菲律賓武裝部隊對此聲明，前述運輸機向部署在偏遠島嶼的菲軍運送食、藥物等必需品。此次空投演習凸顯菲軍致力確保部署在西菲律賓海的人員，能持續獲支援並維持其戰備狀態。西菲律賓海是馬尼拉主張在南海擁有主權的區域，約為菲律賓兩百海里專屬經濟區範圍。

就在四月三十日，菲律賓公務船在接近中國控制的黃岩島時被其海警船發射強力水砲驅離，菲律賓外交部聲明稱，中國海警以危險動作攔截和騷擾執行例行人道主義任務的菲公務船，美國國防部長奧斯丁二日在共同記者會說，這是不負責任的行為、藐視國際法。

大陸駐菲律賓大使館發言人回稱，黃岩島是中國固有領土，菲方海警船和公務船未經中方同意侵闖黃岩島海域，嚴重侵害中方主權。中國海警被迫依法採取必要措施，驅離菲方船隻，現場操作專業規範、正當合法。

大陸使館發言人表示，二○一六年，菲方小型漁船可在黃岩島特定海域捕魚，但不得進入潟湖，菲方軍警艦機和公務船機不得進入黃岩島十二海里海空域。過去七年多，菲方遵守上述約定，菲漁民在黃岩島特定海域捕魚不存在任何問題。現菲政府單方面破壞了相關安排，多次派遣海警和公務船隻侵闖黃岩島十二海里海域，中方不得不採取必要措施維護領土主權和海洋權益。

中方海警船發射的高壓水砲動輒打壞菲公務船，是因中國已研發出全球首見的人工智慧（ＡＩ）控制水砲，可使這種非致命武器提升至新境界。一門強力水砲能攻擊一百多公尺外的目標，產生逾一點二兆帕的壓力。若水砲朝成年男子迎面射來，可能承受近九噸的衝擊力，等於遭一頭非洲象踩踏。

據三月公開的中國一份同儕審查論文，比起傳統的自動水砲，中國這款水砲的精準度大幅提高百分之卅三至五十四。有中國海警局研究人員認為，在南海用水砲的頻率和強度很可能增加，可能改變此一敏感地區的遊戲規則。