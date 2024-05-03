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紅色海嘯來襲？美媒：大陸富人不滿專制 大舉移民日本購房產

中央社／ 東京3日綜合外電報導
大陸富人正大舉移民至日本並購買當地房產。圖為東京新宿。法新社
大陸富人正大舉移民至日本並購買當地房產。圖為東京新宿。法新社

美國媒體「華爾街日報」指出，大陸富人正大舉移民至日本並購買當地房產。對於大陸專制政治制度不滿以及經濟放緩，助長了這波移民潮，這些移民提振東京的高端房地產市場。

追蹤全球移民趨勢的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）去年6月發布報告估計，大陸高淨值人士當年移居海外的淨總數將有1萬3500人，使大陸成為全球高淨值人口流失最嚴重的國家。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天的報導，截至去年年底，日本約有82萬2000位大陸居民，比前一年增加6萬人，是近年來最大增幅。

日本並不是大陸人尋求移民方案的唯一避風港，美國、加拿大和新加坡都在吸引大陸移民的國家之列，而香港居民則經常前往英國。

但對於經濟條件較好的大陸人而言，距離大陸僅數小時航程的日本部分城市是他們首選目標。因為日圓疲軟，日本房價對外國人來說較低，他們很容易購買房產。而且日本書寫系統部分使用漢字，因此新移民能更容易自己找到路。

去年有一家金屬貿易公司的老闆搬到東京，這位45歲的大陸人很快取了日本名字，還花了大約65萬美元購入一套豪華公寓，今年3月家人也來到當地跟他團聚，他的兩個兒子剛開始就讀日本一所小學。

跟許多大陸買家一樣，這位公司老闆也避談國內政治，他說舉家搬到東京是個挑戰，「但我們喜歡日本，喜歡這裡的美食、文化、教育和安全」。

許多大陸富豪正在推動東京的高端房產熱潮，並重塑當地的城市形象。

房產經紀人和其他關注這波移民潮的人士表示，對大陸政府專制政治制度的不滿於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間突然封控時爆發，此後不滿情緒有增無減，助漲此波移民潮。這些人士聲稱，大陸經濟放緩和股市低迷也促使富人離開大陸。

一位出生在大陸的歸化日本公民、東京房地產經紀人指出，與疫情爆發之前的2019年相比，他的收入增長了兩、三倍，很大程度是受到大陸買家的推動。

業界人士提到，大陸買家也熱衷於購買度假房產。在日本北海道，靠近滑雪場的富良野市去年住宅地價上漲28%，漲幅居全日本之首。

當地一位經紀人表示，來自大陸、香港和新加坡的大陸高淨值人群正尋找度假住宅，「掛著中國旗的紅色海嘯即將來臨」。

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