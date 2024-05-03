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大陸在爭議山區修路 印度外交部提出抗議

中央社／ 新德里3日專電

衛星照片顯示大陸在具爭議的沙克思干谷地（Shaksgam Valley）修建道路，印度外交部表示已向陸方提出抗議。

印度媒體「今日印度」（India Today）上週引用歐洲太空總署（European Space Agency）拍到的衛星照片，稱大陸在沙克思干谷地修建道路，從新疆219國道延伸到距印度的嘉亞臣冰河（Siachen Glacier）以北僅約50公里處。

沙克思干谷地原是巴基斯坦控制之克什米爾的一部分，1963年被巴基斯坦轉讓給大陸；印度政府主張擁有整個克什米爾的主權，不承認巴基斯坦與大陸所達成的協議。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）昨天在例行記者會上重申，沙克思干谷地是印度領土的一部分，印度從未接受中巴於1963年簽署的邊界協定。

賈斯瓦說：「我們持續一貫地對此表達反對。對於中方改變地面事實的非法嚐試，我們已提出抗議，並進一步保留採取必要措施的權利，以保護我方利益。」

印度安全專家分析，如果大陸把道路延伸到沙克思干谷地，印度在邊界地區將面臨中巴兩面夾擊的風險。

另一方面，大陸與印度兩國邊界部隊於2020年6月在拉達克（Ladakh）地區發生衝突，造成多人傷亡，兩國此後關係跌至谷低，並部署了數以萬計的士兵相互對峙。

在對峙的同時，中印兩國也透過軍事及外交系統保持對話，避免擦槍走火及解決爭議，最近一次是軍事系統談判是在今年2月，外交系統談判則是在3月，然而外界認為談判進展近來陷入停滯。

面對相關詢問，賈斯瓦表示，這是嚴肅的議題因此需要時間去解決，「下一輪的接觸很快就會進行，以向前推進這些事務。」

印度 外交部 巴基斯坦

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