壓力太大！陸媒體對亞洲新聞獎「望而卻步」 港學者：生存更重要

（德國之聲中文網）大陸媒體因面臨壓力而刻意與備受關注的亞洲新聞獎項保持距離，這些媒體擔心被指「與外國勢力勾結」。財新傳媒（Caixin Media）於2014年至2018年連續五年獲得總部位於香港的非盈利組織亞洲出版業協會（The Society of Publishers in Asia, 簡稱 SOPA）的新聞獎項。不過有兩名財新傳媒的資深員工告訴《日經亞洲》，近年來出於「顯而易見的原因」沒有報名參加獎項。其中一人透露「即使收到海外機構的邀請，我們也不能參加」。

《澎湃新聞》（The Paper）和六度空間（Sixth Tone）今年也退掉了SOPA會員資格。不過澎湃新聞參加了今年的SOPA新聞獎角逐。去年 10 月，上報集團成立了上海環球新聞網，集團的一位高管告訴《日經亞洲》，《第六聲》已成為新聞網的一部分，已不受上報集團監管。去年，大陸官方支持的《漢語世界》也是SOPA新聞獎項獲獎者之一，但據知情人士透露，該媒體今年沒有提交參賽作品。一位不願透露姓名的香港知名新聞教授表示：「在當前的政治氣氛下，參加海外評獎無疑有政治風險。我理解大陸媒體的選擇，因為生存更為重要。然而，另一方面， SOPA已經沒有什麼中文參賽作品了。如果有更多的中文媒體退出，可能會對 SOPA 本身的權威性造成一定影響。」

《鏡周刊》報道，亞洲出版協會本周五（5月3日）公布了「2024卓越新聞獎」入圍名單，自1999年以來，亞洲出版協會連續26年舉辦卓越新聞獎，「2024卓越新聞獎」共計21個項目，包括女性議題、調查報導、經濟報導等等。

《日經亞洲》指出，在過去幾年香港《明報》等刊物雖退出了 SOPA 會員資格，但仍繼續提交參選作品。近年來，包括《財新網》和《第六聲》在內的大陸媒體有時會因為對北京的批評性報導而受到民族主義者的攻擊，財新網的調查性報導多次被他們稱為向西方國家「遞刀」，「抹黑大陸」。據搜狐新聞2023年3月的報導，2016年上線的《第六聲》，是澎湃新聞團隊出品的英文新媒體，致力於向海外受眾講述普通大陸人的故事，發展至今，已成為以「深度記錄大陸」為目標的社交驅動型新聞平台。《日經亞洲》指出，2022 年末，大陸突然取消了嚴苛的清零措施，《第六聲》做了一個年度回顧項目，用「嬰兒潮」、「住房危機」、「性別暴力」和「COVID」等關鍵詞來代表這一年。該項目引發了民族主義者的反對，他們攻擊該媒體 「頻頻獲得西方認可的國際獎項，如 SOPA」，「明顯帶有西方抹黑大陸的濾鏡」。爭議發生後，《第六聲》的高級編輯被上海當局要求寫自我反省，知情人士告訴《日經亞洲》：「現在的情況是，像SOPA這樣的國際獎項，上面不讓投稿參與，下面的人也不敢投稿。」

曾擔任鳳凰衛視全球新聞總監的閭丘露薇表示，大陸媒體與SOPA保持距離，表明大陸進一步收緊新聞自由，甚至連過去相對寬鬆、旨在與國際同行接軌的大陸英文媒體的自由空間也在縮小。不過她也指出，對於大陸媒體來說，是否參與SOPA獎項影響並不大，因為這些並不會影響它們的讀者群。

（《日經亞洲》等）

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