讓中產階級喘一口氣 阿根廷政府暫緩調漲油電瓦斯

阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）1日宣布優先考慮降低通貨膨脹率，延後調漲電、天然氣費用，並暫停取消補助計畫。

根據阿根廷經濟分析中心Fundación Capital一項研究數據指出，過去5個月中，公共服務（電力、天然氣、水和交通）支出占家庭收入比例增加一倍多，由2023年12月的4.6%增加至現今的10.8%。

經濟部長卡布托說：「我們不應該給中產階級帶來更多的開支負擔。」

面對外界質疑聲浪，卡布托回應，實際情況正與問題相反，目前阿根廷處於可接受的財政狀態，因此優先考慮降低通貨膨脹率，暫時不給中產階級帶來負擔，並緩和通貨膨脹速度，希望4月通膨率降至個位數。

阿根廷由2023年12月通膨率25.5%、1月的20.6%、2月的13.2%，逐步降低到今年3月的11%，目標是逐步降低通膨率。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）團隊一開始的政策是市場經濟自由調漲的方向，但4月份首次出手干預私人企業調漲醫保費，針對私人醫療保險公司，明確規範漲幅基準點，並要求僅以2023年12月後累計通貨膨脹率計算每月應收帳單費用。

根據國家報（La Nacion）報導，今年3月一個阿根廷中產階級家庭至少需要達115萬7084披索（約新台幣4萬2614元）收入，隨著食品、藥物、私人醫療保險、教育費或公共服務費大幅調漲，重創阿根廷人的口袋。

阿根廷人3月須較2月多賺13萬9564披索，才能被視為中產階級。尤其在首都布宜諾斯艾利斯，身為中產階級更是挑戰，不到十年間，首都中產階級家庭比例下降超過10個百分點。