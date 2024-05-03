快訊

老公婚後1習慣讓妻沒安全感 大嘆「越看他越討厭」想離婚

東京燒肉店顧客「脫褲對酒杯解放」荒唐影片瘋傳 網友嚇傻：根本恐攻

余天聯絡不上2外孫心急如焚！社會局曝孩子目前安全 社工已先視訊對談

讓中產階級喘一口氣 阿根廷政府暫緩調漲油電瓦斯

中央社／ 布宜諾斯艾利斯3日專電
阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）1日宣布優先考慮降低通貨膨脹率，延後調漲電、天然氣費用，並暫停取消補助計畫。美聯社
阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）1日宣布優先考慮降低通貨膨脹率，延後調漲電、天然氣費用，並暫停取消補助計畫。美聯社

阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）1日宣布優先考慮降低通貨膨脹率，延後調漲電、天然氣費用，並暫停取消補助計畫。

根據阿根廷經濟分析中心Fundación Capital一項研究數據指出，過去5個月中，公共服務（電力、天然氣、水和交通）支出占家庭收入比例增加一倍多，由2023年12月的4.6%增加至現今的10.8%。

經濟部長卡布托說：「我們不應該給中產階級帶來更多的開支負擔。」

面對外界質疑聲浪，卡布托回應，實際情況正與問題相反，目前阿根廷處於可接受的財政狀態，因此優先考慮降低通貨膨脹率，暫時不給中產階級帶來負擔，並緩和通貨膨脹速度，希望4月通膨率降至個位數。

阿根廷由2023年12月通膨率25.5%、1月的20.6%、2月的13.2%，逐步降低到今年3月的11%，目標是逐步降低通膨率。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）團隊一開始的政策是市場經濟自由調漲的方向，但4月份首次出手干預私人企業調漲醫保費，針對私人醫療保險公司，明確規範漲幅基準點，並要求僅以2023年12月後累計通貨膨脹率計算每月應收帳單費用。

根據國家報（La Nacion）報導，今年3月一個阿根廷中產階級家庭至少需要達115萬7084披索（約新台幣4萬2614元）收入，隨著食品、藥物、私人醫療保險、教育費或公共服務費大幅調漲，重創阿根廷人的口袋。

阿根廷人3月須較2月多賺13萬9564披索，才能被視為中產階級。尤其在首都布宜諾斯艾利斯，身為中產階級更是挑戰，不到十年間，首都中產階級家庭比例下降超過10個百分點。

帳單 調漲 通膨 阿根廷

延伸閱讀

王毅與蒙迪諾會談：中方願做阿根廷長期可靠合作夥伴

陸在阿根廷、印尼等地開採綠能礦物 引發國際反彈

TOYOTA大改款Camry、GR YARIS自排版 經銷端傳開放預購接單

慰問花蓮地震重建 阿根廷牧者來祈福

相關新聞

從「全球南方」到失蹤教授 中日關係漸行漸遠？陸官媒措辭升級

日本首相岸田文雄5月開啟新的外國出訪行程，首站前往法國巴黎。此行重頭戲之一，是5月2日與法國總統馬克宏的會談，而確保印太等區域穩定是焦點之一。

紅色海嘯來襲？美媒：大陸富人不滿專制 大舉移民日本購房產

美國媒體「華爾街日報」指出，大陸富人正大舉移民至日本並購買當地房產。對於大陸專制政治制度不滿以及經濟放緩，助長了這波移民...

巴黎奧運成捍衛語言新戰場 法國會決議保護法語

法國國會議員長期以來致力反對在廣告、音樂和電影中夾雜英語，如今他們宣布迎向一場新抗爭：要讓巴黎今年主辦的夏季奧林匹克運動...

讓中產階級喘一口氣 阿根廷政府暫緩調漲油電瓦斯

阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）1日宣布優先考慮降低通貨膨脹率，延後調漲電、天然氣費用，並暫停取消補助計...

日本「大黑屋」網路召募買手 轉賣免稅精品遭重罰

日本知名中古精品店「大黑屋」是不少台灣觀光客的尋寶去處。但近來傳出「大黑屋」部分店員在社群媒體募集「採購員」，以免稅價格...

武裝反抗遍地開花！緬甸男想出國工作躲徵兵 軍政府暫停核發許可

緬甸大約3個月前頒布強制徵兵令而引發數以千計民眾試圖離開國內後，緬甸軍政府宣布，已經暫停核發男性出國工作許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。