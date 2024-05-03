日本「大黑屋」網路召募買手 轉賣免稅精品遭重罰

日本知名中古精品店「大黑屋」是不少台灣觀光客的尋寶去處。但近來傳出「大黑屋」部分店員在社群媒體募集「採購員」，以免稅價格購入精品後轉賣至國內，遭到東京國稅局調查。由於性質惡劣，可能會被加重課徵高額附加稅。

朝日新聞報導，根據消息人士透露，大黑屋將需要追繳在截至2023年3月財政年度的2年內，約2億3000萬日圓（約新台幣4800萬元）的消費稅。

日本對於在國內購買、銷售的商品課徵消費稅，海外旅客（訪日客）到日本購買商品後帶出國將被視為「出口」，可以獲得免稅。購買免稅品時，商家會要求顧客出示護照等身份證明文件，並告知顧客必須把產品帶出境。

據消息人士透露，大黑屋沒有充分遵守這個程序，發生冒用他人名義購買免稅品的情況，國稅局要對此追徵「過少申告加算稅」，比原本稅額要高出10%至15%。

此外，部分分店與外部業者聯手，在社群媒體上募集中國人作為「採購員」，讓他們以免稅價格購買精品，然後在日本國內轉售。員工和外部業者溝通，協調採購員到店內交貨。國稅局認為這些免稅品被組織性轉售，性質惡劣，因此打算加徵35%的重加算稅。

即使這項詐欺行為是員工的個人行為，但公司也會受到稅務上的處罰。對於大公司來說，被追徵高額的重加算稅並不常見。

大黑屋受訪時表示，犯案員工在被國稅局查稅前就已經離職，並表示「雖然對於被指控的內容存在不同意見，但我們誠摯地進行檢討，並採取措施防止類似事件再次發生。」

大黑屋從事貴金屬與精品交易，在東京、名古屋、大阪、福岡等地有25家店鋪，截至2023年3月的財政年度銷售額為124億日圓。

根據日本政府數據，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，其中購買價值超過100萬日圓以上的有5萬4000人。海關與航空公司合作，針對購買價值1億日圓以上免稅品的374人，抽檢當中57人，結果僅有1人把全部商品帶出境，其中56人均已轉售。

海關對這56人要求繳納消費稅，但僅有1人繳清，另外55人合計欠稅18.5億日圓。