快訊

戰略高地遲早失守？烏軍少將曝5月成關鍵 談判媾和時間點恐落這時

發文諷死者腿壓爛「如肉燥飯」高醫工讀生遭停職 副院長出面道歉

日本「大黑屋」網路召募買手 轉賣免稅精品遭重罰

中央社／ 東京3日專電
根據日本政府數據，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，其中購買價值超過100萬日圓以上的有5萬4000人。示意圖為東京銀座街頭。法新社
根據日本政府數據，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，其中購買價值超過100萬日圓以上的有5萬4000人。示意圖為東京銀座街頭。法新社

日本知名中古精品店「大黑屋」是不少台灣觀光客的尋寶去處。但近來傳出「大黑屋」部分店員在社群媒體募集「採購員」，以免稅價格購入精品後轉賣至國內，遭到東京國稅局調查。由於性質惡劣，可能會被加重課徵高額附加稅。

朝日新聞報導，根據消息人士透露，大黑屋將需要追繳在截至2023年3月財政年度的2年內，約2億3000萬日圓（約新台幣4800萬元）的消費稅

日本對於在國內購買、銷售的商品課徵消費稅，海外旅客（訪日客）到日本購買商品後帶出國將被視為「出口」，可以獲得免稅。購買免稅品時，商家會要求顧客出示護照等身份證明文件，並告知顧客必須把產品帶出境。

據消息人士透露，大黑屋沒有充分遵守這個程序，發生冒用他人名義購買免稅品的情況，國稅局要對此追徵「過少申告加算稅」，比原本稅額要高出10%至15%。

此外，部分分店與外部業者聯手，在社群媒體上募集中國人作為「採購員」，讓他們以免稅價格購買精品，然後在日本國內轉售。員工和外部業者溝通，協調採購員到店內交貨。國稅局認為這些免稅品被組織性轉售，性質惡劣，因此打算加徵35%的重加算稅。

即使這項詐欺行為是員工的個人行為，但公司也會受到稅務上的處罰。對於大公司來說，被追徵高額的重加算稅並不常見。

大黑屋受訪時表示，犯案員工在被國稅局查稅前就已經離職，並表示「雖然對於被指控的內容存在不同意見，但我們誠摯地進行檢討，並採取措施防止類似事件再次發生。」

大黑屋從事貴金屬與精品交易，在東京、名古屋、大阪、福岡等地有25家店鋪，截至2023年3月的財政年度銷售額為124億日圓。

根據日本政府數據，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，其中購買價值超過100萬日圓以上的有5萬4000人。海關與航空公司合作，針對購買價值1億日圓以上免稅品的374人，抽檢當中57人，結果僅有1人把全部商品帶出境，其中56人均已轉售。

海關對這56人要求繳納消費稅，但僅有1人繳清，另外55人合計欠稅18.5億日圓。

名牌包 日本 查稅 消費稅 社群媒體

延伸閱讀

日本發行新鈔倒數2個月 新設備經濟效益破千億元

考古生活節萬獸市集 免費玩異國史前生活與工藝體驗！　

田徑／力拚奧運資格 傅兆玄靜岡國際賽2公尺24摘金

廣島「化學毒貓」找到了！留下腳印消失逾月 工廠270公尺外被發現

相關新聞

習近平訪歐「這2國」別有用意 歐盟對陸態度分歧恐一覽無遺

大陸國家主席習近平將於本月5日至10日訪問歐洲，這是他5年來第一次赴歐。這次行程可能會讓歐洲聯盟（EU）內部在對中貿易和...

日本「大黑屋」網路召募買手 轉賣免稅精品遭重罰

日本知名中古精品店「大黑屋」是不少台灣觀光客的尋寶去處。但近來傳出「大黑屋」部分店員在社群媒體募集「採購員」，以免稅價格...

武裝反抗遍地開花！緬甸男想出國工作躲徵兵 軍政府暫停核發許可

緬甸大約3個月前頒布強制徵兵令而引發數以千計民眾試圖離開國內後，緬甸軍政府宣布，已經暫停核發男性出國工作許可證

血染西南印度洋…大陸非法捕魚名列最惡之首 報告揭剝削實錄

「捕撈到鯊魚之後，他們只管取走魚鰭，魚身就丟回海裡」，「有時候我們一天要工作18、19個小時，如果漁獲豐收，甚至要工作22個小時」。曾在大陸漁船工作的外籍漁工如此向環境正義基金會（Environmental Justice Foundation, EJF）指證，自己目睹或經歷的遭遇。

美軍2023年空襲敘利亞 美國防部承認：鎖定凱達組織卻誤殺平民

美國國防部今天在一項內部調查中承認，美方去年5月出動無人機空襲敘利亞時誤殺一位平民，因為美軍將他誤認為原本鎖定的凱達組織...

世界新聞自由日 聯合國警告：7成環保記者受脅迫

5月3日是世界新聞自由日。聯合國教科文組織（UNESCO）2日表示，在3月調查來自129個國家地區的環保記者中，有70%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。