美軍2023年空襲敘利亞 美國防部承認：鎖定凱達組織卻誤殺平民

美國國防部今天在一項內部調查中承認，美方去年5月出動無人機空襲敘利亞時誤殺一位平民，因為美軍將他誤認為原本鎖定的凱達組織（al Qaeda）目標。

路透社報導，美軍中央司令部（U.S. CentralCommand）透過聲明表示，由於涉及機密資訊，許多調查細節不能公開。雖然這次空襲遵守武裝衝突法及美國政策，但美方的調查「揭露了幾個問題尚可改進」。

聲明寫道：「美軍中央司令部承認那場空襲對平民造成危害，並對此感到遺憾。」

美軍中央司令部還說：「我們致力從這起事件記取教訓，並改進我方的目標鎖定流程，以降低傷害平民的可能性。」

根據聲明，美軍去年5月3日空襲敘利亞西北部，是把凱達組織一名高階領袖當作目標，卻擊中一位名叫瑪斯托（Lufti Hasan Masto）的平民。相關調查是於去年11月中旬完成。