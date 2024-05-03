從「全球南方」到失蹤教授 中日關係漸行漸遠？陸官媒措辭升級

（德國之聲中文網）日本首相岸田文雄5月開啟新的外國出訪行程，首站前往法國巴黎。此行重頭戲之一，是5月2日與法國總統馬克宏的會談，而確保印太等區域穩定是焦點之一。

法國在印太有領土與武裝部隊，近年試圖擴大其區域影響力。兩國領袖會談後，日本政府表示，雙邊同意開始正式談判「相互准入協定」（RAA），以在區域海上情勢日益緊張之際，強化軍事合作。

岸田稱：「國際情勢日益緊張的情況下，印太地區和歐洲大西洋地區的安全是不可分開而視的。我們會持續加強具有共同價值觀和原則的日法合作」。

與此同時，日法兩國的財政最高部長也簽署了加強重要礦產領域合作的聯合聲明，未來兩國將分享重要礦產供應、採礦冶煉技術等重要資訊，確保採購穩定。兩國除了討論支持資源豐富國家來確保稀土穩定供應外，還明確規定日法兩國政府和民間企業之間將展開對話。

日本近年對於印太地區的關注與日俱增，這與大陸在「全球南方」逐漸擴張的影響力有關。出訪法國後，岸田將前往巴西與巴拉圭，進行就任以來首度的南美洲訪問。

但與此同時，南美的阿根廷、祕魯與玻利維亞等國外交部長，也在4月30日先行訪問大陸，與大陸外長王毅會面。會中，大陸不但就「一帶一路」的基礎建設支援與數位經濟等進行交流外，也將擴大在南美投資。

中日競爭「全球南方」

泛稱「全球南方」的印度、印尼與非洲及南美洲各國，近來成為大陸與日本私下角力的舞台。兩國外交動作頻繁，近期紛紛各自展示優勢。

南美洲是鋰、鈷等金屬的出產地、同時也是大陸出口電動車的新市場。大陸與日本已經在資源的爭奪上先行布局，其中包括岸田將造訪的巴西，更是現在食品原料出口最大國。先前全世界曾歷經蛋價高漲潮，當時台灣與日本都曾靠進口巴西的雞蛋來度過危機。

宮城大學的名譽教授大泉一貫日前於《日本經濟新聞》發表評論稱，「巴西除了再生能源與稀有礦物外，更是食料大國。我們國家已經進入要跟全球南方重新制定交往戰略與規制的時刻」，呼籲日本要更強化對巴西投資，確保糧食問題。

除了南美洲外，日本外相上川陽子也在4月底前往非洲國家馬達加斯加、象牙海岸（大陸稱科特迪瓦）與奈及利亞等訪問後、再直飛巴黎與岸田文雄會合。首相與外相分進合擊，都是為了強化日本在「全球南方」戰略的重要性。

中間偏左派日媒《朝日新聞》引述日本外務省人士稱，「對於大陸與俄羅斯給予非洲支援的量上，日本是輸的。但同時，日本給予的質卻是最好的」。日本與馬達加斯加的都市開發支援、提供象牙海岸的人才育成支援、與對人口2億的奈及利亞在食品安全及衛生支援上，日本的「軟實力」讓這些非洲國家感到安心。

失蹤教授持續出現

大陸與日本在「全球南方」戰略競爭之餘，兩國的關係也出現若干影響。特別是在日本亞細亞大學任教的教授範雲濤，傳出回去大陸1年以來始終下落不明的消息。先前包括神戶學院大學的胡士雲教授等，也在2023年8月回大陸後失蹤至今，但大陸官方都未給出明確答覆。

《朝日新聞》在4月底透過社論表示，大陸的作法有可能讓中日民間交流陷入「窒息狀態」。社論稱，無論是範教授或是胡教授，都是培養了眾多理解中日關係、促進兩國文化交流的下一代學生。如今不論是來大陸的日本商務人士、甚至連大陸人從日本回國都可能成為「間諜」，社論呼籲大陸政府應該認識到民間人士的不安。

社論稱，大陸外交部所稱「不了解有關情況」的回答太「不負責任」，自家政府關切自國人民是天經地義之舉，且就算是遭到拘留，對於相關原因、犯了何罪等都應該有一定程度的公開。若是真的涉及刑事案件，也應該通知日本的大學。

較偏保守派的《產經新聞》也在社論中稱，日本政府應該對此提出強烈關注，除了持續關注失蹤教授的下落外、更應該呼籲早日釋放相關人士。文中並指，縱使是大陸籍教授，這些教授仍是在日本從事學術研究；如果是這樣受到審問，大陸政府無疑也侵害到了日本學術自由，日本學術機構也應該對此提出抗議才是。

大陸官媒措辭升級

釣魚台（日稱尖閣諸島、大陸稱釣魚島）議題也引發中日兩國交鋒。日本沖繩縣的石垣市政府官員，在4月底出海進行釣魚台附近的調查與監測，該市的市長並隨船同行。隨團的前防衛大臣稻田朋美也稱「確認大陸在實施海警法後的領海，以及尖閣諸島仍在我國施政管轄之下」。

然而，大陸外交部發言人林劍在記者會表示，將透過外交管道提出嚴厲要求，並稱日本此舉是「挑釁行為」。林劍並重申，「釣魚島及其附屬島嶼是大陸自己的領土」，並稱大陸「將繼續採取必要措施，堅決維護國家領土主權」。

先前在岸田文雄訪問美國，與拜登總統重新強調美日安保、強化防衛與經濟制衡機制時，大陸《人民日報》署名「鐘聲」的專欄，也罕見點名批判岸田文雄「粗暴干涉大陸內政」，呼籲他「不要重蹈歷史覆轍」。

這也是大陸各報社論首次提及岸田文雄之名，文中也提及日本「不要做攪亂地區穩定的逆流禍水」，顯見大陸官媒在中日關係上，也開始就議題做出些許表態。隨著日本與歐美強化「制衡大陸」布局，未來可預料大陸媒體措辭會將進一步升級，兩國關係或許將更漸行漸遠。

（綜合報導）

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