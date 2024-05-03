習近平訪歐「這2國」別有用意 歐盟對陸態度分歧恐一覽無遺

大陸國家主席習近平將於本月5日至10日訪問歐洲，這是他5年來第一次赴歐。這次行程可能會讓歐洲聯盟（EU）內部在對中貿易和美中之間立場上的分歧表露無遺。

習近平將前往法國、塞爾維亞和匈牙利。與此同時，歐盟正揚言對大陸電動車和綠能產業祭出關稅，因為歐盟認為這些產業接受的巨額補貼給了大陸製造商不公平的優勢。

路透社報導，由於大陸經濟正面臨困境，加上美國讓一些大陸企業吃了閉門羹，歐盟或許能在此時對北京發揮影響力。但專家說，歐盟27個成員國意見不一致，不利於歐盟塑造對中思維。

在俄羅斯入侵烏克蘭兩年多之際，歐洲對大陸支持俄國戰時經濟的擔憂，也讓習近平這趟訪問蒙上陰影。

大陸外交部發言人林劍說，習近平這趟訪問「對推動大陸同法國、塞爾維亞、匈牙利以及中歐關係整體發展具有重要意義，也將為世界和平發展注入新動能」。

● 歐盟各國在對中貿易上缺乏共識

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）說，習近平的目標是利用歐盟內部分歧來削弱歐盟的經濟安全政策，包括關稅威脅。

杜懋之提到大陸對歐策略時說：「其中有非常強烈的分而治之元素…毫不隱藏，顯而易見。」

歐洲企業和政府長期抱怨大陸市場的准入限制和不公平競爭。德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institutefor the World Economy）的研究估計，大陸對國內企業的補貼是其他大型經濟體的3至9倍。

歐盟執行委員會（European Commission）握有執行歐盟整體貿易政策的專屬權利，但各成員國對於如何扭轉貿易失衡一直難以達成共識。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）希望歐盟對補貼採取更強硬的立場，同時警告，面對美中的「過度補貼」，若歐盟不允許自身競爭規則存在豁免，就可能會落後。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今年4月敦促習近平改善德國企業的市場准入情況；不過，在歐盟的反補貼調查上，明顯不願與北京為敵的蕭茲說，雖然競爭本該公平，但歐盟不應出於對自身利益的保護主義而採取行動。

一些法國官員私下透露，他們擔心德國會企圖破壞針對大陸比亞迪、吉利和上汽等製造商的電動車調查。大陸是德國出口導向經濟和BMW、賓士等車商的重要市場。

● 歐盟擔心大陸對俄羅斯的支持

紐約研究機構「榮鼎集團」（Rhodium Group）資深顧問巴爾金（Noah Barkin）說：「歐洲很有影響力，但如果歐洲領袖們向習近平釋出的訊息不一，這種影響力就會蕩然無存。」

馬克宏的一名幕僚說，馬克宏將響應美國、比利時、德國和其他國家的呼聲，希望大陸停止向俄羅斯出口「軍民兩用」及其他有助俄國發動戰爭的技術。

在塞爾維亞和匈牙利，習近平在俄羅斯議題上的任何公開發言都將受到仔細檢視。習近平將於本月稍晚在大陸接待俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

觀察家認為，習近平選擇造訪塞爾維亞和匈牙利，用意是拉攏這兩個親俄且獲得大陸大筆投資的歐洲國家。