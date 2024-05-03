菲公務船南海遭中國海警射水砲 美防長：不負責任
菲律賓公務船日前在南海遭中國海警船發射水砲，造成船員受傷及船隻受損，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在聯合記者會上指出，這是「不負責任的行為，藐視國際法」。
路透社報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）在記者會上表示，現在的任務是透過建構實力和威懾性，確保不會出現觸動共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）的局面。
他說：「我們須維護自身的權利，同時保障菲律賓武裝部隊每位成員的安全。」
南海是每年逾3兆美元船運貿易的重要通道，中國聲稱對南海大部分地區擁有主權，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊也聲稱擁有部分主權。
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