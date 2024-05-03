世界最窮總統健康再亮紅燈 醫師證實罹癌

烏拉圭左派前總統穆西卡（Jose Mujica）因捐出大部分薪水且生活儉樸而一度有「世界最窮總統」之稱，他的醫師今天說，穆西卡罹患食道癌，下週將開始接受放射治療。

法新社報導，88歲的穆西卡4月29日曾在首都蒙特維多（Montevideo）告訴媒體，他的身體健康檢查發現食道有腫瘤。

他表示，這顯然會帶來很大影響，尤其他患有免疫疾病，這會使放射治療和手術變得困難。

穆西卡說：「這不是死神第一次在我身邊徘徊。」他還說：「這次對方似乎帶著長柄鐮刀而來，準備把我帶走，讓我們繼續看下去吧。」

他的醫師今天表示，腫瘤已確定是惡性，但癌細胞未擴散。

曾是游擊隊員的穆西卡在2010年到2015年執政期間深受愛戴，部分是因為他儉樸的生活方式。在他的領導下，烏拉圭通過若干進步的法律，包括將墮胎和同性婚姻合法化，並於2013年成為全球第一個允許使用娛樂性大麻的國家。