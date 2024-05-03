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中國加強參與太平洋安全事務 紐西蘭外長深表關切

中央社／ 威靈頓3日綜合外電報導

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今天形容紐西蘭與中國的關係「很複雜」，還談到中國對台灣的強硬言論、香港的侵犯人權行為及中國積極參與太平洋安全事務。

綜合路透社和法新社報導，皮特斯在紐西蘭－中國關係促進委員會（New Zealand China Council）發表演講時指出，中國是紐西蘭重要的經濟夥伴，雙方有許多共同點，也有很多不同意見。

他說：「人權就是這樣的問題之一。我們希望中國遵守支撐國際商定的人權框架原則和承諾。」

他指出紐西蘭對於諸多領域的擔憂，包括在台灣海峽發生的行為、新疆穆斯林少數民族受到的待遇、香港的侵犯人權行為，以及中國在太平洋地區所扮演的角色。

中國誘使許多太平洋島國與台灣斷交，轉而與北京建立邦交，並與索羅門群島簽署一項秘密安全協議。

中國海警船、研究船和軍艦在太平洋地區日益活躍，引發與美國的影響力之爭，各界擔心在二戰期間飽受暴力之苦的這個地區，恐再次淪為大國之間的角力戰場。

皮特斯說：「中國在太平洋地區的存在已久，但我們就中國對於太平洋安全領域的積極參與深表關切。我們不希望看到事態發展破壞長期以來支撐我們區域安全的制度與安排的穩定。」

過去幾年，紐西蘭對中國行為的擔憂愈來愈直言不諱，而去年10月紐西蘭國會大選後變天，讓這種言論進一步升溫。

他說：「紐西蘭與中國的關係很複雜，這意味著我們需要清楚知道我們透過合作和接觸所希望達到的目標。」

人權 紐西蘭 香港

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