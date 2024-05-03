拜登稱印度日本與中國俄羅斯皆「排外」 引發議論

美國總統拜登日前將日本、印度與中國、俄羅斯並列，稱這些都是「排外」的國家，引起議論。白宮官員今天說，拜登無意冒犯，只是廣泛地談論美國對移民的立場。

尋求連任的拜登（Joe Biden）昨晚參加在華府舉辦的一場非公開募款餐會，他談話時指出，美國社會接受移民人口，是美國經濟成長的關鍵因素；相對的，中國、日本、俄羅斯，以及印度都不喜歡移民。

根據出席記者提供的報導，拜登說，移民是美國經濟強大的原因，這不是玩笑話，也不誇張，因為「我們有一大批渴望來這裡，並想要貢獻的工人」。

拜登也說：「想一想，為何中國經濟嚴重遲滯？為何日本遇到困難？為何俄羅斯？為何印度？因為他們排外，他們不喜歡移民。」

每年5月是美國的亞裔美國人和夏威夷原住民/太平洋島民傳統月（Asian American，Native Hawaiian andPacific Islander Heritage Month），拜登在此時以「排外」形容日本、印度這兩個美國在亞洲的盟友，並將他們與美國的敵手中國、俄羅斯並稱，引起議論。白宮官員今天也多次澄清拜登的用意。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）、白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天分別有一場記者會，拜登這段談話成為焦點。

包括法新社等記者提問，拜登認為日本、印度是「排外」國家的談話是否有根據？為何使用「排外」這個非常「負面、貶義」的詞，尤其用於指稱美國的盟友？白宮是否與日本、印度政府溝通？拜登是否要對兩國道歉？

柯比指出，拜登只是從更廣泛的角度提出美國對移民的立場，美國是一個移民國家，全世界都認可，「這是我們的基因」，移民讓美國更好、更強大。美國的盟友清楚瞭解，拜登如何尊重他們、重視與他們的友誼及他們的貢獻。

尚皮耶也表示，美國與日本、印度的關係非常牢固。

華盛頓郵報（Washington Post）今天報導，日本、印度政府對拜登的說法都尚未有回應。但專家指出，拜登的言論可能會讓兩國感到冒犯。

英國倫敦大學亞非學院日本與現代日本史講師鈴木聰奈（Satona Suzuki）對華郵指出，拜登的言論「不當且錯誤」，將日本經濟成長緩慢歸咎排外心理很「膚淺」，將日本與中國、俄羅斯概括而論也是「很有問題的」。

鈴木聰奈說，這不應該是美國對待最親近盟友的方式。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）日本研究計畫主任柯蒂斯（Gerald Curtis）認為，拜登「講話不經大腦」，日本的移民政策或許不夠開放，這對日本本身而言的確不好，但是拜登將日本與俄羅斯相提並論也「過於誇張」。

美國杜雷克大學（Drake University）政治與國際關係系教授麥卡錫（Mary McCarthy）說，日本面對少子化與人口老化的趨勢，已經開始採取吸引外國人才的措施，3月才剛剛放寬吸引特定技能勞工的簽證規定。

華府智庫美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）南亞專家杜姆（Sadanand Dhume）接受英國廣播公司（BBC）訪問指出，近年印度的民族主義高漲，拜登的談話可能在印度引起反感，也會讓部分人士更加確認，美國對印度並不友善，不利美國地緣政治戰略，印度也不喜歡被與中國這樣的專制國家一併而論。