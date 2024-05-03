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中共大陣仗押送遣返異議人士 法媒全程直擊揭露

中央社／ 巴黎2日專電
中國公安部透過中國駐法使館、海外「服務處」與僑民網絡，企圖控制異議人士、強迫遣送回國。示意圖／ingimage
中國公安部透過中國駐法使館、海外「服務處」與僑民網絡，企圖控制異議人士、強迫遣送回國。示意圖／ingimage

習近平訪法前夕，法國媒體今晚播出電視專題，首度成功跟拍中國公安部如何透過中國駐法使館、海外「服務處」與僑民網絡，企圖控制異議人士、強迫遣送回國，以及失敗後加以威脅的全部過程。

法國電視2台（France 2）2日晚間播出「特派記者」專題報導，直擊中國非法警察局在中共授意下企圖於巴黎以有組織的方式，強迫一位中國異議分子回國。

這次由中法協會成員和中國駐法大使館職員共同執行的非法行動，清楚揭露法國領土上確實存在中國地下警察，且與中國公安局、僑民組織密切合作。

由於電視2台團隊及挑戰報（Challenges）已於事前接獲與凌華湛有聯繫的中國異議人士王先生通知示警，因此得以一路跟拍，將整個過程展示於觀眾眼前。

26歲的凌華湛過去參與抗議中共暴政活動，並上傳批判習近平與毛澤東，同時聲援台灣、香港與維吾爾的影片，雖然觀看數不到100人次，卻足以讓他被中國公安盯上。

凌華湛被中國使館要求來到巴黎後，多次被中國人士在大街上跟蹤、毆打和羞辱，甚至拍下照片傳給他在中國的家人施壓。

3月22日，凌華湛接到中國大使館電話，要他到巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）某中國餐廳樓下談話，該地址早被法國情報單位列為中國地下警局設置處。

據凌華湛後來受訪表示：「他們說他們在法國到處都有人，無論如何都找得到我。我覺得我會被逮捕並遣送回國。」

當時凌華湛談話後被兩輛車直接帶到戴高樂機場，拍攝團隊持續跟蹤。他事後解釋，對方承諾坐上車就可拿回之前被大使館取走的護照。

進入機場後，他遭到2名中國使館員工與多位穿著紅色「愛心團」背心工作人員的「簇擁」，而他的手機與身分證件都在大使館職員手上。一位著西裝人士「陪同」他登機，但登機前一刻他決心逃脫，使館人員憤怒追趕。

挑戰報記者與電視台團隊隨後出面保護並協助凌華湛要回護照，法國海關員警也到場關切，然因使館外交人員身分，法方無後續處理。記者將現場狀況形容為「超寫實」。

遣送失敗後，凌華湛不斷收到騷擾電話與威脅訊息，包括來自廣東湛江警察林家艷，要求他回國自首，否則家人將遭報復。更有人傳「哥哥腿已經斷了」、「生殖器給他打掉」等訊息給他。

凌華湛家人也加入勸返行列，表示「收入都斷了」、「我們無臉」，以及哥哥「前途徹底斷了」，且所有對話都被要求轉給中華人民共和國公安部。

法國團隊回撥騷擾號碼，接電話的是某公安局總機，對方拒絕解釋為何騷擾凌華湛，並表示「案情不方便對公民透露」。

法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）情報與混合威脅部門主管夏宏（Paul Charon）向挑戰報分析，中華人民共和國公安部劍指海外公民，也利用歐洲當局不夠堅定的態度。

法媒要求內政部就北京對凌華湛的非法脅迫行為進行評論，卻未獲回覆。

僅管西方情報單位已掌握資訊，但透過凌華湛事件，歐洲首次透過鏡頭，清楚呈現整個「勸返」過程。展現中國政府憑藉祕密警察局網絡，無論在地球何處，都能隨意逮捕任何人的事實，而當地國卻對這些行為無動於衷。

夏宏向電視2台說：「感覺就是有罪不罰... 無論多少記者進行報導都沒有進一步行動.... 即使揭露了，中國還是能在法國領土上自由行動。」

凌華湛的律師杜立耶（Henri Thulliez）則表示，這個案例非常典型也很清楚，且「外國當局能在法國領土上傷害一位公民的基本權利，令人無法接受」。

西班牙人權組織「保護衛士」（SafeguardDefenders）2022年揭露中共已在53個國家設立百餘個海外警察局，其中法國有4個，2個在巴黎，另2個在巴黎近郊。

公安 法國 警察

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