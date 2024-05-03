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洛城警方強制清場 UCLA挺巴示威暫落幕

中央社／ 洛杉磯2日專電

經過一個星期紮營，加州大學洛杉磯分校（UCLA）上千名支持巴勒斯坦的抗議群眾，今天清晨遭到警方強制驅離，200多人遭逮捕後釋放。

UCLA數百名學生和教職員4月25日起在校園知名地標羅伊斯音樂廳（Royce Hall）前的草皮上，用木板圈起營地，準備長期抗爭，抗議以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭。

學生訴求包括，要求以色列停止對巴勒斯坦「種族滅絕」，要求加州大學（UC）體系撤出特定公司的投資，不要拿學生繳的學費投資在支持以色列政府的公司。

一個星期以來，抗議群眾人數增加到上千人，除了支持巴勒斯坦的學生團體之外，支持以色列的群眾也在幾天內逐漸增多，兩派陣營1日凌晨發生衝突，警方到場之後，把兩派陣營隔開。

洛杉磯警方今天清晨發射閃光彈及橡膠子彈，強制驅離校園內紮營的抗議群眾。超過209人因為未遵守警方驅散命令而遭到逮捕。

UCLA校長卜洛克（Gene Block）發布聲明指出：「雖然紮營的群眾多數都保持和平，但這個地方終究成為了暴力事件的焦點，嚴重干擾了我們的校園。」他在聲明中稱營地不僅違法也違反學校政策，影響校園安全

UCLA已經宣布本週所有課程都改為線上，今天早晨校園內幾乎沒有學生走動。

警方在凌晨驅散群眾之後，今天早晨在原本抗議團體紮營的廣場上，只剩下大片殘留下來的營帳與廢棄品，現場仍有數十名警力站崗，工作人員動用推土機、垃圾車清運廣場上的廢棄物。

根據美聯社（AP）統計，最近幾週在全美大學校園發生的支持巴勒斯坦示威活動，已經有2000多人遭到逮捕。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊，引爆至今持續約7個月的以哈戰爭。

以色列 巴勒斯坦 校園安全

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