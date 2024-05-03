日本法國同意啟動談判相互准入協定 以利軍事合作

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

日本政府表示，日本與法國今天同意開始正式談判「相互准入協定」（RAA），以利在區域內海上情勢日益緊張、俄烏戰爭持續之際，強化日法兩國的軍事合作。

路透社報導，日本與法國都是七大工業國集團（G7）成員，兩國近年來多次舉行雙邊和多邊聯合軍演，法國1年多來一直在推動就相互准入協定啟動談判。

相互准入協定可建立有利彼此軍事合作的架構，比方說在部隊來訪時，讓外國人員和裝備更方便入境。

日本首相岸田文雄今天在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，根據日本政府聲明，兩位領導人在2小時的午餐過後，同意推進相互准入協定。

日方官員表示，這份協定要敲定可能得花1年左右。

日本已跟澳洲及英國簽訂相互准入協定，目前也正在跟菲律賓方面進行簽訂談判。

日本憂心中國針對台灣、區域內航行自由及貿易爭端施壓等作法，在此背景下，日本尋求強化與他國的國防關係。

日本也支持烏克蘭抵抗俄羅斯，認為維護以規則為基礎的國際秩序至關重要。

法國在印太地區有領土和武裝部隊駐紮，並試圖擴大在印太的能見度，同時也希望凸顯法國能在日本國防產業扮演更重要的角色，就跟法國在民用核電產業的情況一樣。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）曾說，希望能與日本就相互准入協定達成共識。

俄烏戰爭 日本 法國

延伸閱讀

日本自民黨青年局率團拜會 救國團：患難見真情

日法擬啟動相互准入協定簽訂談判 制衡中國

進一步疏遠俄羅斯？日本成烏克蘭大力資助方 立場轉變原因曝光

美日菲峰會引陸強烈反彈 學者：陸在南海對菲會更強勢

相關新聞

李顯龍談治國 強調與大國友善

新加坡總理李顯龍一日最後一次以總理身分發表勞動節演說，談到治理新加坡這個小國的方針，除了社會政治穩定、專注國家建設，成功...

25歲台灣女子在澳洲布里斯班失蹤 2周內第3個下落不明華裔女子

澳洲昆士蘭省警方2日發布消息指出，正在尋求緊急協助，以找出一名住在布里斯班的失蹤25歲台灣女性。

北韓準備幹大事？南韓接獲可能恐攻情資 5使領館調升警戒等級

南韓外交部今天宣布，情報機構接獲北韓試圖攻擊南韓駐外外交人員的情資，在4級制恐攻預警中，將5個大使館和總領事館從原本一級...

哪個國家囚禁作家的人數最多？ 以色列首進排行名單 這國多年穩居榜首

根據美國筆會(PEN)的統計，2023年，中國總共囚禁了107名作家，位列全球第一。排名其後的則是伊朗（49人）、沙特阿拉伯（19人）、越南（19人）、以...

因應大陸威脅 美海軍部長：印太需更多SM-3攔截飛彈

美國海軍部長戴杜羅今天出席聯邦眾議院軍事委員會聽證會時表示，為保護美國及盟邦免受加強軍力的中國和北韓威脅，在印度太平洋地...

肯亞洪災死亡人數增至188人 大雨仍持續

肯亞繼續與大雨搏鬥之際，肯亞內政部今天說，在洪災中喪生的人數已上升至188人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。