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哪個國家囚禁作家的人數最多？ 以色列首進排行名單 這國多年穩居榜首

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美國筆會從五年前開始統計這項數據，中國的被囚作家數量始終位於榜首，今年更是首度突破100人。其中50人是在網絡上發表政治、經濟相關言論且表達支持民主觀點的網絡評論者。情境示意圖。圖／Ingimage
美國筆會從五年前開始統計這項數據，中國的被囚作家數量始終位於榜首，今年更是首度突破100人。其中50人是在網絡上發表政治、經濟相關言論且表達支持民主觀點的網絡評論者。情境示意圖。圖／Ingimage

根據美國筆會(PEN)的統計，2023年，中國總共囚禁了107名作家，位列全球第一。排名其後的則是伊朗（49人）、沙特阿拉伯（19人）、越南（19人）、以色列及被佔巴勒斯坦領土（17人）、白俄羅斯（16人）、俄羅斯（16人）、土耳其（14人）、緬甸（12人）、厄利垂亞（7人）。

該機構的數據來源是2023年的新聞報導以及作家的社交媒體認證帳號，納入統計範圍的是被拘捕時間超過48小時的作家。按照此統計方法，美國筆會總共錄得分布在33個國家的339名被囚作家。此外，該組織還認為至少有分布在88個國家的923名作家面臨各種威脅。

美國筆會/芭比寫作自由中心(PEN/Barbey Freedom to Write Center)主任格恩霍爾茨(Liesl Gerntholtz)在聲明中表示，尤其是在戰爭衝突時期，專制政權、侵佔者、民主倒退國家認識到作家在鼓勵批判性思維、跨越國界與不同人民構建團結、激發對更美好世界之願景方面發揮的關鍵作用。格恩霍爾茨還說，囚禁作家不僅僅是壓制了一個人的聲音，而是對每個人的言論自由和人權的侵犯；侵犯言論自由也常常導致其他方面人權的惡化，從而為專制國家扼殺人權掃除障礙。這就是為什麼我們必須大聲反對囚禁作家、噤聲作家的原因。

美國筆會從五年前開始統計這項數據，中國的被囚作家數量始終位於榜首，今年更是首度突破100人。其中50人是在網絡上發表政治、經濟相關言論且表達支持民主觀點的網絡評論者。此類案件往往套用尋釁滋事等模棱兩可的罪名。此外，還有若干名維吾爾作家因分裂國家罪名被捕。一些香港作家也從2023年開始面臨國家安全審判。

伊朗以49名被囚作家排名第二，其中有15人為女性，為女作家被捕數量最多的國家。許多人被捕的原因是發表支持女性權利的言論，抨擊強制頭巾令等歧視性法律。

在排名第三的沙烏地阿拉伯，一些社交媒體用戶因發布有關失業問題的言論而被判處長期監禁，同樣身陷囹圄還有若干名更新維基百科頁面的網友。在並列第三的越南，當局則經常使用過於寬泛的立法來壓制言論、監控社媒平台、打壓不同政見者。

值得注意的是，以色列的被囚作家數量快速躥升到第5位，2023年總共有17人被囚，其中14名是去年10月7日後被捕的巴勒斯坦作家。這些作家大多來自被以色列非法侵佔的約旦河西岸地區。通常，以色列當局不會給出這些作家被捕的原因。在其他一些案例中，以色列還將目標對準記者、作家、網絡評論員、音樂人的網絡言論。

美國筆會在聲明中表示，隨著地緣政治局勢持續變化，專制傾向正在蔓延到曾被認為開放的國家。我們預計言論自由以及作家將在更多國家中日益面臨威脅。

同樣排名躥升迅速的還有位列第六的俄羅斯，2023年共有16名入獄作家，其中11人是因發表反戰言論。俄羅斯當局往往指控他們是外國代理人。

（綜合報道）

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