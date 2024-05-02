肯亞洪災死亡人數增至188人 大雨仍持續
肯亞繼續與大雨搏鬥之際，肯亞內政部今天說，在洪災中喪生的人數已上升至188人。
肯亞這個東非國家的許多地區都受到降雨、洪水和山崩的破壞，道路、橋梁和其他基礎設施遭到摧毀。
內政部在聲明中說：「由於惡劣的天氣條件，肯亞遺憾地記錄了188人死亡。」
聲明中還說，根據通報有125人受傷，目前有90人失蹤，另有16萬5000人流離失所。
在傷亡最慘重的單一事件中，位於首都奈洛比（Nairobi）以北約60公里的裂谷（Rift Valley）麥馬休鎮（Mai Mahiu）附近發生水壩決堤，有數十名村民喪生。
內政部表示，水壩災難發生後，已找到52具屍體，仍有51人失蹤。
昨天在肯亞著名的馬塞馬拉國家保護區（MaasaiMara），一場傾盆大雨導致一條河流河水泛濫，造成近100名遊客受困。
內政部說，救援人員已透過地面和空中行動成功地從馬塞馬拉國家保護區撤離了90人。在塔勒克河（River Talek）氾濫後，馬塞馬拉國家保護區有19間度假小屋被淹沒。
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