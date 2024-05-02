刺激消費！泰國擬10月調漲基本工資 日薪350元

泰國政府2日表示，計劃10月起將每日基本工資調漲至400泰銖（10.84美元，約新台幣350元），這項政策將有助這個東南亞第二大經濟體提振消費，企業則嚴陣以待。

泰國政府發言人Chai Wacharonke表示，這個議題將在14日舉行的三方薪資委員會會議上討論，將評估有哪些產業已準備好調漲薪資，以及有哪些協助可提供給未準備好的產業。要協助那些未準備好的中小企業，可能要花五到六個月時間。

泰國政府去年將每日基本工資調漲2.37%至330~370泰銖，但總理賽塔認為太低。執政黨為泰黨的競選承諾是在2027年前提高到600泰銖。前政府在2022年時的調漲幅度為5.02%。

泰國政府本周將今年經濟成長率預測從2.8%調降至2.4%，但表示，如果為了刺激消費而計劃發放的5,000億泰銖「電子錢包」救濟金一如預期在第4季發放，今年成長率仍可能達到3.3%。