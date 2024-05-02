快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

女上士休假斜槓車手遭逮 資通電軍指揮部：若查實予以汰除

加入CPTPP遇困境 加國僑胞自發性遊說國會議員

中央社／ 渥太華1日專電
GTMA加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮（中）向加拿大保守黨眾議員祈米克（左）說明台灣加入CPTPP帶來的好處。中央社
GTMA加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮（中）向加拿大保守黨眾議員祈米克（左）說明台灣加入CPTPP帶來的好處。中央社

為協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），GTMA加拿大全球衛生協會組團到渥太華展開遊說工作，爭取跨黨派國會議員支持，盼加拿大政府展現主席國的領導力來幫助台灣。

「CPTPP遊說團」的成員來自溫哥華、多倫多和渥太華三大城市，分別是：邱麗蓮、蔡志偉、林大誠、高鈞彥、胡品璿、楊中濤、李尚峰、林潘美鈴和陳潘美智。昨天與今天分別拜會自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）和貝恩斯（Parm Bains），以及保守黨眾議員祈米克（Tom Kmiec）和古柏（MichaelCooper）。

GTMA加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮表示，因為目前有會員國利用所謂的「共識決」為由拒絕與台灣磋商，導致台灣入會申請案受阻，這是一種不合理的程序封殺，而加拿大是今年CPTPP的輪值主席國，有責任發揮領導角色、解決問題。

她對中央社表示，既然有國家企圖利用CPTPP入會程序模糊的地帶封殺台灣，身為主席國的加拿大更不能含糊。「主席的首要工作就是讓程序清晰透明，包括發布詳細的申請指南、時間表和標準。主席可為每位成員確定完成非正式諮詢的強制性時間表，才不會讓一些國家故意拖延諮詢時程。」

台加國會議員友好協會會長史葛洛高度支持台灣加入CPTPP，收到遊說團的建議信函後，立即轉交給執政自由黨的內閣成員。她對中央社表示：「台灣不僅具有強大的經濟實力，為了高標準的CPTPP還做了很多額外的修法工作，我相信台灣若能加入，對整個組織有非常大的幫助。」

貝恩斯讚揚台灣在全球供應鏈中扮演的角色，是加拿大在亞太市場最重要的貿易夥伴之一。他對中央社說：「CPTPP就是要吸納更多更好的經濟體加入，怎可以拒絕台灣這個績優生呢？」

有「拼字哥」之稱的古柏說：「大家都知道『TAIWAN』，這個名字就是品質保證。」

祈米克稱，如果是保守黨執政，絕對能展現領導風範，但自由黨政府做事瞻前顧後，反而損害了加拿大的利益。他並熱心地為遊說團引路，點出了一些對政府決策有影響力的人名，建議遊說團繼續接觸這些議員。

遊說團成員蔡志偉說：「台灣遭遇的困境也會是未來其他申請國會遇到的問題，我們要告訴加拿大，幫助台灣其實是幫自己、幫整個CPTPP。我們會擬定下一步策略來推動台灣入會。」

駐加拿大台北經濟文化代表處感謝僑胞積極搭橋鋪路，昨天特設晚宴歡迎GTMA一行人，前國會議員趙錦榮（Kenny Chiu）也是座上賓，他為遊說團提供很多國會相關的資源，寄盼台灣的聲音讓加拿大朝野各界都能知悉。

駐加代表曾厚仁說：「僑胞們主動出錢出力，義務性投入這項艱鉅的工作，真的令我們感動。因為北京的干預，令台灣加入CPTPP充滿了不確定性，但大家都沒有放棄，正想方設法要殺出重圍。」

林潘美鈴和陳潘美智兩姊妹已是耄耋之年，她們說：「我們的人生見證了台灣在風雨飄搖中一路前進，相信有志者事竟成。」

GTMA加拿大全球衛生協會一行9人到渥太華拜會國會議員，遊說他們助力台灣加入CPTPP。加拿大執政自由黨議員史葛洛（左4）熱情支持台灣入會。中央社
GTMA加拿大全球衛生協會一行9人到渥太華拜會國會議員，遊說他們助力台灣加入CPTPP。加拿大執政自由黨議員史葛洛（左4）熱情支持台灣入會。中央社

加拿大 議員

延伸閱讀

貴婦奈奈「男友名醫父」黃立雄夫妻涉詐逃亡 上手銬搭機明抵台

貴婦奈奈逃亡加拿大6年...公婆表明願意返台 法務部長表態了

貴婦奈奈潛逃加拿大 調查局安排男友父母返台

貴婦奈奈公公逃亡加拿大 調查局證實願返台說明

相關新聞

聯合國制裁北韓專家小組解散！50成員國共商成立獨立機構

隨著聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組解散，聯合國49個國家和歐盟當地時間1日發表聯合聲明，呼籲建立新機制監督對北韓的制...

新加坡駐日外交官涉在澡堂偷拍！手機驚見未成年裸照和影片

新加坡駐日本大使館一名55歲前外交官今年2月涉嫌在東京澡堂偷拍一名未成年人裸體，日本警察廳依據涉嫌違反兒童色情製品禁止法...

英AZ藥廠遭集體訴訟 首認COVID疫苗引發罕見血栓

英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）首度在法庭文件中承認其COVID-19疫苗可能引起罕見副作用...

指中共採「無極限戰略」不戰併吞台灣 專家：習近平大量囤1物加強備戰

俄羅斯入侵烏克蘭在許多方面對習近平有利，對習近平最重要的個人目標：以併吞台灣的中國領導人身分載入史冊這點上，尤其扮演關鍵...

五一勞動節全球多處抗議 土耳其200多人被捕

在5月1日勞動節這天，全球多處舉行抗議活動，法國出現小規模衝突，土耳其則爆發警民衝突，警方朝示威者發射催淚瓦斯和橡皮子彈...

阿根廷外長訪中聚焦經濟 尊重北京對台「一中原則」

阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）結束為期3天訪問中國行程。他30日表示，在與中國外長王毅會談後，阿根廷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。