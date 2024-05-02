指中共採「無極限戰略」不戰併吞台灣 專家：習近平大量囤1物加強備戰

俄羅斯入侵烏克蘭在許多方面對習近平有利，對習近平最重要的個人目標：以併吞台灣的中國領導人身分載入史冊這點上，尤其扮演關鍵角色。

亞洲問題獨立研究專家韓德森（MatthewHenderson）1日以「習近平大量儲存黃金備戰可能讓他得以兵不血刃奪台」（Xi Jinping’s vast gold warchest could let him take Taiwan without a fight）為題投書英國「每日電訊報」（Daily Telegraph），他在投書中指出，習近平親眼看到西方制裁殘暴侵略者的後果，於是過去兩年間，他竭盡全力保護中國經濟未來不會受到制裁的影響，加倍加強與「全球南方」（GlobalSouth）的交易關係，確保大量石油和天然氣供應，最近他還買入大量黃金，就算以中國標準來說，其購買規模也相當驚人。

西方該如何解讀習近平這種種作為的戰術目的，更重要的是，他是在什麼戰略背景下做出這些行動？

首先我們從黃金說起。單是在過去17個月，中國申報的黃金儲備就飆升17%，達到近7300萬金衡盎司（troy ounce），目前價值1700億美元，跡象顯示，中國還將進行大規模離網採購。與此同時，中國的外匯存底已達到2015年以來的最高水準。

總而言之，這看來像是筆戰爭儲備，為的就是因應西方在中國入侵台灣後可能實施的嚴厲制裁。

中國與西方的混合間諜活動、惡意假訊息、影響力和網路戰正在如火如荼進行當中，其目的除了蒐集情報，也是要在武裝敵對行動發生前，建立能先行癱瘓、破壞對手國防基礎建設、能源基礎設施和社會秩序的工具。

由此可看出這筆戰爭儲備為何重要，它的存在就像北京的極音速飛彈和核武一樣，不是為了在選定的日期攻打台灣，而是為了確保，隨著力量平衡傾向有利於中國一方，就不會再需要動用這筆資金。

習近平賭的是美國及其西方盟友政局混亂和不團結，就像烏克蘭戰爭期間他們表現的那樣。如果習近平的計畫不受限地進行下去，他毋須一戰，就能併吞台灣。

西方圈子曾廣泛認為習近平永遠不會犯下侵台這種錯誤，但那個時代早已不再。西方當時的想法是，中國共產黨侵台很難拿下勝利，而且由於人員和財力的損失太過慘重，這個脆弱的政權將無法存續。

專家們同時紛紛指出，儘管習近平命令軍隊「做好2027年侵台準備」，但那不應被解讀為他有意這麼做。

習近平5年前可能根據實際狀況得出了類似結論，但隨著與美國和西方的競爭緊張升高、自西方減少進口以來中國幾乎無限制取得廉價的俄國能源、西方在烏克蘭問題上暴露的弱點，以及操弄與伊朗等親信關係使其對中國有利的機會，習近平採取了更有彈性、更堅定的戰略。

這種作法深植於「備戰」概念之中，這是一個習近平近來公開發言時愈來愈頻繁使用的詞，不僅僅代表軍事能力，也是描述中國「戰爭無極限」軍事概念的新方式。