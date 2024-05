指中共採「無極限戰略」不戰併吞台灣 專家：習近平大量囤1物加強備戰

俄羅斯入侵烏克蘭在許多方面對習近平有利,對習近平最重要的個人目標:以併吞台灣的中國領導人身分載入史冊這點上,尤其扮演關鍵角色。

亞洲問題獨立研究專家韓德森(MatthewHenderson)1日以「習近平大量儲存黃金備戰可能讓他得以兵不血刃奪台」(Xi Jinping’s vast gold warchest could let him take Taiwan without a fight)為題投書英國「每日電訊報」(Daily Telegraph),他在投書中指出,習近平親眼看到西方制裁殘暴侵略者的後果,於是過去兩年間,他竭盡全力保護中國經濟未來不會受到制裁的影響,加倍加強與「全球南方」(GlobalSouth)的交易關係,確保大量石油和天然氣供應,最近他還買入大量黃金,就算以中國標準來說,其購買規模也相當驚人。

西方該如何解讀習近平這種種作為的戰術目的,更重要的是,他是在什麼戰略背景下做出這些行動?

首先我們從黃金說起。單是在過去17個月,中國申報的黃金儲備就飆升17%,達到近7300萬金衡盎司(troy ounce),目前價值1700億美元,跡象顯示,中國還將進行大規模離網採購。與此同時,中國的外匯存底已達到2015年以來的最高水準。

總而言之,這看來像是筆戰爭儲備,為的就是因應西方在中國入侵台灣後可能實施的嚴厲制裁。

中國與西方的混合間諜活動、惡意假訊息、影響力和網路戰正在如火如荼進行當中,其目的除了蒐集情報,也是要在武裝敵對行動發生前,建立能先行癱瘓、破壞對手國防基礎建設、能源基礎設施和社會秩序的工具。

由此可看出這筆戰爭儲備為何重要,它的存在就像北京的極音速飛彈和核武一樣,不是為了在選定的日期攻打台灣,而是為了確保,隨著力量平衡傾向有利於中國一方,就不會再需要動用這筆資金。

習近平賭的是美國及其西方盟友政局混亂和不團結,就像烏克蘭戰爭期間他們表現的那樣。如果習近平的計畫不受限地進行下去,他毋須一戰,就能併吞台灣。

西方圈子曾廣泛認為習近平永遠不會犯下侵台這種錯誤,但那個時代早已不再。西方當時的想法是,中國共產黨侵台很難拿下勝利,而且由於人員和財力的損失太過慘重,這個脆弱的政權將無法存續。

專家們同時紛紛指出,儘管習近平命令軍隊「做好2027年侵台準備」,但那不應被解讀為他有意這麼做。

習近平5年前可能根據實際狀況得出了類似結論,但隨著與美國和西方的競爭緊張升高、自西方減少進口以來中國幾乎無限制取得廉價的俄國能源、西方在烏克蘭問題上暴露的弱點,以及操弄與伊朗等親信關係使其對中國有利的機會,習近平採取了更有彈性、更堅定的戰略。

這種作法深植於「備戰」概念之中,這是一個習近平近來公開發言時愈來愈頻繁使用的詞,不僅僅代表軍事能力,也是描述中國「戰爭無極限」軍事概念的新方式。