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澳洲智庫：中共宣傳系統透過AI等新技術扭曲現實

中央社／ 雪梨2日專電
中國電商購物平台「Temu」等公司遭指控蒐集用戶大量的資料，這些資料可能與中共的宣傳系統共享。 法新社
中國電商購物平台「Temu」等公司遭指控蒐集用戶大量的資料，這些資料可能與中共的宣傳系統共享。 法新社

澳洲智庫ASPI報告指出，中共宣傳系統藉由國家投資AI、行動遊戲、沉浸式技術等新興科技，塑造並扭曲人們對現實的感知，並透過商業公司蒐集用戶資料，以獲得對全球資訊環境系統更大的控制。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）今天發表「中國特色的真相與現實」（Truth and reality withChinese characteristics）報告，並整理中國商業公司與中國宣傳系統，包括中宣部、省級宣傳部門或其他宣傳部門之間的關係網絡圖。

報告指出，中國共產黨正利用宣傳系統展開行動，目的是控制並塑造對中國的看法，並將塑造出的真實呈現給國內及國際，以加強中國各項活動的合法性，並增加其在文化、技術、經濟與軍事的全球影響力。

報告指出，中共尋求對國內資訊環境完全控制，同時努力擴大其在國際的影響力，這不僅包括控制中國境外的媒體通訊平台，還包括確保中國技術與中國公司，在全球未來資訊與資料交換的發展中擔任要角。

報告指出，中共透過國家投資新興技術，包括AI人工智慧、網路和手機遊戲、沉浸式技術等，塑造人們對現實的感知，以製造或扭曲國內及全球的資訊環境，目的是獲得對全球資訊環境系統更大的控制。中共並試圖透過商業公司等來源蒐集資料，建立資料庫，以深入了解其宣傳活動的目標受眾。

報告指出，中共在2021至2022年度、2022至2023年度的「國家重點文化出口企業和項目」清單，列出數十家獲得中國支持的網路遊戲公司與手機遊戲，中共透過補貼讓他們來繼續享有全球性的成功，以推動提升中國文化軟實力的使命。

報告以電子商務為例，中國電商購物平台「Temu」等公司蒐集了用戶大量的資料，這些資料可能與中共的宣傳系統共享。「Temu」為2023年美國下載量最大的iPhone免費應用程式，總部位於美國波士頓，為中國電商購物平台「拼多多」控股的子公司。

此外，在遊戲領域，「原神」等熱門遊戲，開發者獲得與中共宣傳系統相關的國家支持，由於他們蒐集與生成的用戶資訊具有戰略價值，也造成類似的安全風險。

報告指出，中共利用數位媒體，特別是數位媒體協助生成的數據資料，提供中共在傳播戰略中，能有效利用媒體的能力，並在中國及國際上建立反饋迴圈（feedback loop）。

報告最後建議，政府應對科技公司施壓，要求他們對其數據供應鏈進行徹底審查，確保其所依賴的公司與技術安全透明。此外，政府必須制定政策，關注監控技術與相關沉浸式技術監管。

中共 澳洲

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