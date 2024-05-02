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阿根廷外長訪中聚焦經濟 尊重北京對台「一中原則」

中央社／ 布宜諾斯艾利斯1日專電
阿根廷外長迪亞娜．蒙迪諾。圖／取自阿根廷外交部網站 黃國樑
阿根廷外長迪亞娜．蒙迪諾。圖／取自阿根廷外交部網站 黃國樑

阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）結束為期3天訪問中國行程。他30日表示，在與中國外長王毅會談後，阿根廷同意在經貿方面與中保持合作及維持「一中原則」。

國家報（La Nacion）報導，為緩和阿根廷與中國雙方緊張關係，外交部長蒙迪諾在雙方會談中，表示願意與北京保持貿易往來，擴大交通、能源、採礦和基礎設施等領域的投資合作，以及政府奉行開放政策。

王毅說，與阿根廷外長第二次會晤表明兩國對雙邊關係發展重視，今年將以中阿建立全面戰略夥伴關係10週年為契機，加強溝通、深化互信和拓展合作，繼續共建「一帶一路」，並祝福阿根廷政府能在改革發展成功。

阿根廷外交、國際貿易和宗教事務部發布新聞稿指出，中阿雙方強調彼此經濟體間的互補性優勢，中方重申支持阿根廷在福克蘭群島主權，蒙迪諾也表態阿根廷對「一中原則」承諾。

蒙迪諾說，中國是阿根廷出口的第三大國，2023年，中國是阿根廷牛肉（17.32億美元）和大豆（9.5億美元）的主要買家，而中國為阿根廷進口來源地的第二大國。

「商業紀事報」（El Cronista Comercial）報導指出，米雷伊政府已經不再與中國對抗，將以實際商業關係發展，並評論表態一個中國原則徹底反轉其上任前反中、支持台灣獨立的立場。

阿根廷訪中的另一重點，是討論能否維持延續與人民幣互換於6月將到期的50億美元額度，以降低阿根廷外匯存底壓力。

阿根廷與中國人民幣互換協議總規模為180億美元，有效期限為3年，其中一部分50億美元，阿根廷去年動用此協議來償還國際貨幣基金（IMF）債務及為進口提供資金，這部分的資金將於今年6月到期。

在蒙迪諾、阿根廷央行行長鮑西里（SantiagoBausili）與中國人民銀行行長潘功勝交流後，僅透露就兩國央行間互換協定歷史進行討論，包括阿根廷促人民幣國際化及完善互換協議規定。

人民幣 外交部 阿根廷

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