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英AZ藥廠遭集體訴訟 首認COVID疫苗引發罕見血栓

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）首度在法庭文件中承認其COVID-19疫苗可能引起罕見副作用。示意圖。路透
英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）首度在法庭文件中承認其COVID-19疫苗可能引起罕見副作用。示意圖。路透

英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）首度在法庭文件中承認其COVID-19疫苗可能引起罕見副作用，此一明顯轉變可能為數百萬英鎊的法律賠償鋪路。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，這家英國製藥大廠正面對一場集體訴訟，被指控其與牛津大學（University of Oxford）合作開發的疫苗，導致數十起死亡和重傷害病例。

原告律師指稱，這款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗產生一種副作用，對少數家庭造成極為嚴重的影響。

第一起案例是由男子史考特（Jamie Scott）去年提出的，稱自己在2021年4月接種疫苗後出現血栓和腦出血，導致他無法工作與永久性腦損傷。史考特為兩名孩子的父親。

AZ公司對這些說法提出辯駁，但在今年2月提交給高等法院的一份法律文件中承認，其疫苗「在極少數情況下，會導致血栓併血小板低下症候群（TTS）」。

早在2021年3月，即COVID-19疫苗推出後不久，科學家們就首次確定這款疫苗與一種稱為「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」（Vaccine-induced immunethrombotic thrombocytopenia, VITT）新疾病有關係。

AZ指出，在英國監管機構批准下，與這款疫苗相關的產品資訊已於2021年4月更新，其中包括「AZ與牛津大學合作開發的疫苗，在極少數情況下可能會引發」TTS。

根據提訟的Leigh Day律師事務所合夥人摩爾（SarahMoore）表示：「AZ公司花了一年時間才正式承認他們的疫苗會引發造成嚴重影響的血栓，而這一事實早自2021年末時已被臨床界廣泛接受。」

律師根據英國「1987年消費者保護法」（ConsumerProtection Act 1987），起訴位於劍橋（Cambridge）的AZ公司，稱這款疫苗未如同大家期望的那樣安全。

英國藥政機構「藥物及保健產品管理局」（MHRA）的數據顯示，英國至少有81例死亡病例，疑似與本身也患有血小板低下的人身上出現血栓不良反應有關。

根據MHRA數據，在注射AZ疫苗後發生血栓情況的患者中，有近1/5死亡病例。

獨立研究指出，AZ疫苗在因應這場流行病非常有效，在推出第1年於全球挽救了逾600萬人的性命。

世界衛生組織（WHO）表示，AZ疫苗「對所有18歲及以上的個人都是安全有效的」，而引發法律訴訟的不良反應「非常罕見」。

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