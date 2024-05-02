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新加坡駐日外交官涉在澡堂偷拍！手機驚見未成年裸照和影片

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
新加坡駐日本大使館一名55歲前外交官今年2月涉嫌在東京澡堂偷拍一名未成年人裸體，日本警察廳開查。取自NHK
新加坡駐日本大使館一名55歲前外交官今年2月涉嫌在東京澡堂偷拍一名未成年人裸體，日本警察廳開查。取自NHK

新加坡駐日本大使館一名55歲前外交官今年2月涉嫌在東京澡堂偷拍一名未成年人裸體，日本警察廳依據涉嫌違反兒童色情製品禁止法展開調查。

NHK等報導，調查人員指出，該名前新加坡駐日本大使館外交官2月27日晚間，在東京都港區澡堂的男性更衣室內使用智慧型手機，偷拍一名13歲初中生裸體。

澡堂人員發現異狀後報警，員警到場後發現這名官員手機有多張在更衣室拍下的男性客人裸照與影片，外交官當場承認是這些照片「都是自己拍的」，宣稱是要自己看，但拒絕交出手機或前往警局，接著離開現場。

應受害少年家長的要求，外交官刪除手機內所有與少年有關的影片。但外交官手機內還有許多裸體影片，疑似之前就在該間澡堂進行多次偷拍。

由於外交官原則上擁有不受羈押或審判的豁免權，事發後當局並未針對這名外交官進行詢問，據悉已被解職。

警視廳正以涉嫌違反兒童色情製品禁止法展開調查，由於外交豁免權的關係，據傳決定透過外務省要求他出庭。

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